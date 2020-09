OL : Thiago Mendes au cœur d'une nouvelle polémique

Depuis son arrivée en terre rhodanienne au cours de l’été 2019, Thiago Mendes ne vit pas un long fleuve tranquille, loin de là. Critiqué par ses propres supporters pour son hygiène de vie déplorable, le milieu de terrain brésilien s’est ce week-end retrouvé au coeur d’une nouvelle polémique. En effet, l’ancien Lillois est soupçonné d’avoir insulté un employé d’aéroport dans une vidéo publiée par le club lyonnais avant que ce dernier ne se rendre à Lorient dimanche (1-1). Des soupçons que le Lyonnais a tenu à très rapidement démentir sur son compte Instagram.

«Dans une vidéo publiée par le club lui-même, seulement les personnes malveillantes avec l'intention de me faire du mal pourraient entendre quelque chose qui n'existe pas dans la réalité, a écrit le milieu de terrain. À aucun moment, je n'ai offensé ou dénigré l'image de qui que ce soit. Nous devons avoir du respect les pour les autres et je n'en ai jamais manqué, tant dans ma carrière que dans ma vie privée. Je demande plus de prudence avec des évaluations erronées et de ne pas divulguer des informations lorsque vous n'êtes pas sûrs. Je vous remercie.»