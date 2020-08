FC Barcelone : des têtes vont tomber très rapidement

« Ce n'est pas le moment pour prendre des décisions, mais nous en avons en tête. Il y aura des décisions prises avant de revenir en Ligue des champions. Aujourd'hui est un jour pour réfléchir. A partir de la semaine prochaine, elles seront prises et communiquées. Nous nous excusons auprès des supporters du Barça et de nos partenaires ». Les propos de Josep Maria Bartomeu après l'humiliation vécue par le FC Barcelone contre le Bayern étaient assez clairs.

Il va y avoir du mouvement à Barcelone, et on ne parle pas uniquement de l'avenir de Quique Setién, qui va prendre la porte dans les prochains jours, ni même de celui de certains joueurs. Comme l'explique Sky Italia, la direction sportive entière va être démise de ses fonctions par le président de l'écurie catalane.

Une révolution dans les bureaux

Eric Abidal va donc vraisemblablement être licencié, lui dont le travail de secrétaire technique est souvent critiqué par les supporters. Son bras droit Ramon Planes va également devoir se trouver un nouvel emploi, alors qu'Oscar Grau, le directeur général du club, va aussi être prié de faire ses valises par ses supérieurs.

Josep Maria Bartomeu n'a lui pour l'instant pas l'intention de renoncer à son poste malgré des premières attaques de l'opposition - menée par Joan Laporta et Victor Font - à son égard depuis la défaite. En revanche, comme l'explique Mundo Deportivo, il va convoquer des élections anticipées qui devraient avoir lieu en mars prochain et non en été comme initialement prévu. La révolution est en marche...