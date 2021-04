L'AC Milan nie tout accord avec Mike Maignan

Depuis plusieurs jours, les rumeurs annonçant un futur transfert de Mike Maignan (25 ans) du côté de l’AC Milan refont surface. Le gardien français en fin de contrat en juin 2022 n’a toujours pas prolongé et pourrait bien s’envoler vers l’Italie surtout que la situation contractuelle de Gianluigi Donnarumma (22 ans) au Milan pose question. Un accord aurait même déjà été trouvé entre le gardien français et le club lombard.

Au micro de Sky Sports, Frederic Massara directeur du football de l’AC Milan est revenu sur la situation de Gianluigi Donnarumma qui est annoncé sur le départ. « Notre position sur l'avenir de Donnarumma ne change pas, nous avons confiance en lui et nous espérons pouvoir trouver un accord rapidement. Maignan ? Nous sommes toujours vigilants sur le marché, mais pour le moment nous ne pensons pas à d'autres gardiens de but. Nous voulons le renouvellement de Gigio et nous sommes confiants », a-t-il expliqué. Voilà qui devrait calmer tout le monde.