PL : Leicester sort de la zone rouge malgré son match nul contre Everton

Avant la belle confrontation entre Arsenal et Chelsea ce mardi à 21h, la 34ème journée de Premier League se poursuivait ce lundi avec une affiche de bas de tableau entre Leicester et Everton. Respectivement 18ème et 19ème du championnat anglais, les deux équipes devaient prendre des points face à un concurrent direct pour le maintien à la fin de la saison. Et la rencontre commençait d’ailleurs sur les chapeaux de roue.

Dominic Calvert-Lewin était le premier à se montrer en ouvrant le score sur pénalty (15e, 1-0). Quelques minutes plus tard, les locaux réagissaient par l’intermédiaire de Caglar Söyüncü (22e, 1-1) avant de doubler la mise grâce à son buteur maison Jamie Vardy (33e, 2-1). En deuxième période, Alex Iwobi égalisait à son tour (54e, 2-2). Après cette nouvelle réalisation, le score ne bougeait ensuite plus jusqu’au coup de sifflet final. Au classement, Leicester sort de la zone rouge tandis qu’Everton reste avant dernier de Premier League.

