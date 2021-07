Le Juventus veut faire venir Kaio Jorge plus tôt que prévu

Pisté par l’AC Milan, Benfica ou encore l’Olympique de Marseille, Kaio Jorge (19 ans) aurait finalement choisi la Juventus. D’après la Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame lui aurait fait signer un pré-contrat. Il devrait donc rejoindre Turin en janvier 2022, au terme de son bail actuel avec Santos.

D’après le média italien, relayé par Football Italia, les Bianconeri voudraient finalement qu’il les rejoigne dès cet été. Santos réclamerait 4 M€ pour son joueur, mais la Juventus ne serait pas disposée à proposer plus de 2 M€. Il faut dire qu’ils auraient déjà dépensé 6 M€ en commissions pour son agent et sa famille.

#Juventus metterà sul piatto una cifra di poco inferiore ai 2M di euro per provare ad avere subito Kaio Jorge 🇧🇷 . I bianconeri hanno già fatto firmare un pre contratto al brasiliano,e come anticipato in esclusiva lunedi ha già avvisato il #Santos con una comunicazione ufficiale