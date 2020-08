Journal du Mercato : l'AS Monaco poursuit sa rénovation XXL, le Seville FC s'agite dans tous les sens

La suite après cette publicité

Le focus du jour en France

Désireux de révolutionner les pratiques de travail en Principauté, Paul Mitchell poursuit son chantier sur le Rocher. En défense notamment, avec l'arrivée prochaine du Rémois Axel Disasi (Voir par ailleurs) contre un chèque de 14 M€ hors bonus comme le révèle L'Équipe. Une arrivée qui viendrait combler les départs de Kamil Glik (Bennevento) et de Jermerson (libre). Autre départ qui pourrait avoir lieu du côté de l'ASM, celui de Benoît Badiashile. Dans le viseur de Manchester United, du Real Madrid ou encore du Bayer Leverkusen, le jeune défenseur français (19 ans) pourrait s'envoler pour l'Allemagne où il jouit d'une belle côte. Une transaction qui pourrait inclure l'attaquant allemand Kevin Volland, auteur d'une très bonne saison dans le club allemand. Enfin, les noms de Kevin Vogt (Hoffenheim) et de Mohamed Simakan (Strasbourg) figurent eux aussi sur la short-list de Mitchell.

Au milieu, Kovac a également cerné des profils pour venir densifier son entrejeu. Parmi lesquels Marius Wolf (Borussia Dortmund) ou encore Mario Götze (libre). Mais la piste la plus chaude dans ce secteur du jeu se nomme Amadou Haïdara (22 ans). Le milieu malien sous contrat avec Leipzig fait l'objet de discussions depuis quelques semaines entre les clubs. L'ASM tente d'obtenir le prêt du jeune milieu alors que son club ne souhaite pas s'en séparer.

Enfin, devant, des noms ont également filtré. Ce n'est d'ailleurs plus un secret, mais l'ASM fait absolument tout son possible pour se faire prêter l'attaquant du Real Madrid : Luka Jovic ! Un dossier dans lequel Niko Kovac serait intervenu et aurait réussi à convaincre le joueur de signer à Monaco, à en croire France Football. D'autres noms ont également été associés au club de la Principauté : Sebastien Haller (West Ham) ou encore João Pedro (Cagliari). Des joueurs susceptibles de combler le potentiel départ de Wissam Ben Yedder vers le Bayern Munich pour épauler Robert Lewandowski.

Les infos du jour en France

Dans le reste de l'actualité en France, le LOSC continue son marché estival. Annoncé depuis plusieurs jours, le jeune milieu de terrain Angel Gomes débarque dans le Nord, comme le révèle Sky Sports. En fin de contrat avec Manchester United, le champion du monde u17 a donc choisi le projet lillois pour continuer sa progression même s'il devrait être prêté à Boavista, dans un premier temps.

Côté PSG, alors que Loïc Mbe Soh pourrait faire ses valises pour l'Espagne ou l'Angleterre, un jeune joueur pourrait débarquer en provenance de Manchester City. Il s'agit de l'ailier Jamie Bynoe-Gittens. Âgé de 15 ans seulement, le jeune anglais pourrait quitter le Nord de l'Angleterre. Il faudra cependant se montrer convaincant côté PSG car le Borussia Dortmund aurait une longueur d'avance dans le dossier, selon le Daily Mail.

Les infos du jour à l'étranger

Arrivé de Leganés contre 18 M€ en février dernier, Martin Braithwaite ne devrait pas poursuivre son aventure du côté de la Catalogne. Une opportunité pour West Ham qui serait prêt à débourser 20 M€ pour s'attacher les services de l'ancien du TFC.

Autre ancien joueur de Ligue 1, Mario Balotelli pourrait rebondir en Roumanie ! Libre de tout contrat après une expérience décevante à Brescia, l'attaquant italien pourrait se relancer du côté de Cluj. Des négociations ont été ouvertes entre les deux parties, comme le révèle le média roumain Look Sport.

De son côté, Jérémie Boga pourrait rester en Serie A. Outre le Borussia Dortmund et le Séville FC, c'est le Napoli qui serait très intéressé par le profil du Français. Et d'après nos informations, ce serait également très chaud avec l'Atalanta qui aurait d'ores et déjà rencontré le représentant du joueur. Seul problème, son prix, Sassuolo en demanderait 40 M€.

Le focus du jour à l'étranger

Outre Boga, Séville s'intéresse à beaucoup d'autres joueurs. À l'image de Maxime Lopez, dont le nom revient avec insistance en Andalousie depuis plusieurs mercatos. En coulisses, Monchi fait le forcing pour faire venir le milieu de terrain marseillais. Un secteur de jeu qui pourrait voir débarquer une ancienne connaissance : Ivan Rakitic. Le Croate qui serait déjà tombé d'accord avec le club andalou. Ce dernier devra payer les 10 M€ demandés par le Barça pour lâcher son joueur. Autre profil qui plait beaucoup au board sévillan, celui du Japonnais Takefusa Kubo. Propriété du Real Madrid, le FC Séville devra faire face au Betis et Osasuna, déjà venus aux renseignements. De même que l'Ajax Amsterdam, dans la danse depuis peu.

En attendant, Séville va devoir vendre pour se donner les moyens de ses ambitions. Tout d'abord, Sergio Rico ne devrait pas rester du côté de l'Andalousie. La Lazio aimerait le faire venir à Rome pour instaurer une concurrence au poste de gardien.

En défense, Diego Carlos intéresse de nombreuses équipes après sa très grosse saison. Le Barça, le Bayern Munich et Manchester City seraient tous sur le coup. La clause libératoire du Brésilien s'élève à 70 M€. De son côté, le jeune Jules Koundé fait, lui aussi, des envieux, puisque le Real Madrid serait intéressé par le Français de 21 ans.

Les principaux officiels du jour

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Nice poursuit son mercato estival en recrutant l’international espoir suisse Jordan Lotomba (21 ans), en provenance des Young Boys de Berne. Un transfert estimé aux alentours de 7 M€.

Le jeune attaquant du Stade de Reims, Timothé Nkada (20 ans) évoluera en prêt la saison prochaine du côté d'Aalborg, au Danemark.

En Allemagne, Benjamin Stambouli prolonge son bail avec Schalke 04. À 29 ans, l'ancien joueur du PSG et de Montpellier rempile pour trois saisons supplémentaires dans la Ruhr.

Enfin, Iker Casillas a officiellement pris sa retraite. Le joueur de 39 ans n'a pas joué depuis plus d'un an en raison d'un problème cardiaque, contracté durant son passage au FC Porto.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

