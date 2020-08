OL, OM, Monaco : Axel Disasi a fait son choix

Au cœur de la meilleure défense de Ligue 1 la saison passée, Axel Disasi (22 ans) s'est révélé. Le jeune homme, solide dans les duels et propre à la relance, a tapé dans l’œil de nombreuses écuries. Et si on s'attendait à le voir partir en Angleterre ou en Espagne, l'intéressé poursuivra finalement sa carrière en France.

Sollicité par l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco, il avait l'embarras du choix. Et selon les informations de L'Équipe, le natif de Gonesse a enfin tranché. Ce sera l'AS Monaco. Après plusieurs jours de négociations, il s'est en effet entendu avec le club du Rocher sur les bases d'un contrat.

Une belle affaire pour Reims

Le quotidien sportif assure par ailleurs que les deux écuries sont également tombées d'accord. Montant de l'opération : 14 M€. Somme à laquelle pourront s'ajouter des bonus pouvant grimper jusqu'à 3 M€. Un bel investissement pour l'ASM, un joli chèque pour Reims.

Au Stade Louis II, Axel Disasi part pour être titulaire. Les départs annoncés de Jemerson et Kamil Glik voire d'un Benoît Badiashile très demandé lui promettent en effet du temps de jeu. D'autant que Paul Mitchell, directeur sportif monégasque, adore son profil et a dû en toucher deux mots à Niko Kovac.