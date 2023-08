JT Foot Mercato : le PSG met le turbo pour la fin de son mercato

Le PSG s’active dans le money-time

L’été a été agité dans la Ville Lumière et c’est encore loin d’être terminé. Il ne reste pourtant que quelques jours au board parisien pour régler les derniers dossiers chauds. Randal Kolo Muani est la priorité de la fin de ce mercato. Le PSG est déjà d’accord avec l’attaquant français autour d’un contrat de 5 ans, mais l’Eintracht Francfort reste gourmand. Si l’on en croit L’Équipe, Hugo Ekitike pourrait être la clé pour tout débloquer dans le dossier Kolo Muani. En effet, il est dans le viseur de Francfort et sa présence dans le deal pourrait alléger le montant du transfert. En parallèle, des négociations sont également ouvertes à propos de Timothée Pembélé, selon Le Parisien. Les dirigeants de Francfort cherchent un défenseur polyvalent pour se renforcer et auraient donc jeté leur dévolu sur le titi parisien. Sur les ailes, c’est Bradley Barcola de l’OL qui est courtisé. Le club parisien n’a pas jeté l’éponge. D’ailleurs, le joueur aurait récemment demandé son départ de l’OL. Et il ne pense qu’au Paris Saint-Germain… Ça tombe bien puisque le PSG est toujours déterminé à le recruter cet été. En plan B, les champions de France relancent le dossier de Johan Bakayoko du PSV Eindhoven. Une information du journal néerlandais De Telegraaf qui ajoute que les Parisiens vont proposer 25 M€ pour le milieu offensif de 20 ans. Une offre qui devrait être rejetée par le PSV qui en demande au moins 30M€.

Quel avenir pour Eden Hazard ?

Libre depuis la fin de son contrat au Real Madrid, Eden Hazard a plusieurs clubs à ses trousses cet été. Mais aucun n’a réussi à le convaincre pour le moment. Il a pourtant été très convoité. D’après nos informations, des clubs de Saudi Pro League et de MLS ont essayé de le faire venir cet été, mais toujours sans succès. Des agents et des intermédiaires ont tenté de le mettre en relation avec des clubs français comme l’OGC Nice, l’Olympique de Marseille ou au LOSC. Mais le joueur a refusé toutes leurs approches. D’après nos informations, son idée reste la même : tout arrêter. Même si son entourage essaye de le motiver à continuer sa carrière. Un de ses représentants s’est entretenu avec plusieurs clubs turcs, pour essayer de lui trouver un nouveau challenge, mais pour l’instant le Belge campe toujours sur ses positions. À 32 ans, Eden Hazard a certainement encore le niveau pour dépanner dans certains clubs…

Les officiels du jour

West Ham s’est offert le très prometteur Mohammed Kudus ! Un joli coup pour les Hammers qui signent le milieu offensif ghanéen en échange d’un chèque de 40 M€ envoyé à l’Ajax Amsterdam. L’Arabie saoudite a maintenant un nouveau sélectionneur, c’est officiel. Après le départ d’Hervé Renard pour l’équipe de France féminine, l’Arabie saoudite mise sur Roberto Mancini, qui a récemment quitté son poste de sélectionneur de l’Italie. La Real Sociedad a enregistré une recrue en défense hier soir. Il s’agit de Kieran Tierney. Le latéral gauche écossais arrive en prêt d’Arsenal pour la saison à venir, le montant de l’option d’achat n’a pas filtré pour l’instant. En France, après de longues tractations, Nabil Bentaleb rejoint finalement le LOSC. Il quitte le SCO d’Angers et s’engage avec le club lillois jusqu’en 2026, en échange d’un transfert oscillant entre 3 et 4 M€, d’après nos informations. L’Olympique de Marseille a trouvé preneur pour Pol Lirola ! Le latéral est prêté à Frosinone pour la saison à venir.