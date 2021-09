PSG : Achraf Hakimi veut marquer l’histoire du club

La suite après cette publicité

Arrivé cet été en provenance de l’Inter Milan contre 60 M€, Achraf Hakimi (22 ans) a déjà convaincu au Paris Saint-Germain. L’international marocain, qui s’est engagé jusqu’en 2026 avec le club parisien, réalise un bon début de saison. Dans une interview diffusée par le PSG, Hakimi s’est exprimé sur ses ambitions avec Paris et annonce déjà la couleur : il veut marquer l’histoire du club.

« Je suis honoré d’avoir signé à Paris. Un grand club, historique, ambitieux. Vous savez l’excellente équipe qu’on a, les joueurs qui sont ici et ceux qui veulent venir. Je suis heureux de faire partie de ce club. J’espère y faire de belles choses et laisser mon nom dans son histoire. (…) Essayer de gagner, d’atteindre les objectifs collectifs, de remporter tous les trophées possibles. Et personnellement, profiter et graver mon nom dans l’histoire du PSG », a-t-il déclaré.