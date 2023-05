Real Madrid : l’avis fort de Fabio Capello sur Carlo Ancelotti

La suite après cette publicité

Carlo Ancelotti a-t-il signé l’acte de divorce avec le Real Madrid ? L’entraîneur italien n’était pas aussi affirmatif après la lourde défaite du Real Madrid face à Manchester City mercredi soir (4-0, 5-1 score cumulé), en demi-finale retour de Ligue des Champions, assurant qu’il serait bien là la saison prochaine : «Personne ne doute de mon avenir, le président a été clair il y a 15 jours», indiquait Il Mister après la rencontre. Un sujet remis sur la table alors que la sélection brésilienne continue de lui faire les yeux doux, à un an de la fin de son contrat avec le Real Madrid.

Pour autant, son prédécesseur Fabio Capello, passé par le Real Madrid entre 1996 et 1997 puis 2006 et 2007, estime qu’il devrait peut-être songer à prendre les rênes de la Seleção après un échec aussi fracassant : «Ancelotti devrait accepter l’offre du Brésil, a expliqué la légende italienne sur Sky Sports. C’est une défaite très lourde pour le Real Madrid. Maintenant peut-être qu’il peut penser à cette offre du Brésil. Peut-être qu’il faut l’envisager car aujourd’hui il y a des équipes plus fortes. Si tu veux finir par un succès comme la Coupe du monde, c’est ta chance.»

