Real Madrid : les explications confuses de Carlo Ancelotti après l’humiliation infligée par Manchester City

Il risque de prendre cher dans les prochaines heures, et il le sait sûrement. Carlo Ancelotti est l’un des grands perdants de la soirée, après la défaite de son équipe sur le score de 4-0 sur la pelouse de Manchester City. Les Merengues ont été totalement impuissants face aux hommes de Pep Guardiola, qui a remporté son duel face à l’entraîneur italien.

Après la rencontre, il s’est exprimé devant les caméras de Movistar et de Canal+, refusant de considérer ce match comme un terrible échec. « Il s’est passé que notre rival a mieux joué et a mérité de gagner. Ils ont beaucoup pressé, pris l’avantage, ont bien fait les choses. On a eu du mal à ressortir le ballon. On a pas su revenir, on a essayé mais on n’a pas pu. Je pense que faire le point sur ce qui s’est passé maintenant n’a pas de sens pour moi, c’est une défaite qui fait très mal, mais ça peut arriver, tu arrives en demies et tu te retrouves avec un rival meilleur que toi », a d’abord lancé l’entraîneur à la télévision espagnole.

Il sera là l’an prochain

Il a ensuite déjà parlé de se relancer la saison prochaine. « Maintenant on doit penser à la saison prochaine, à la prochaine Ligue des Champions, apprendre et essayer d’être meilleur. J’ai félicité Guardiola car ils ont été meilleurs que nous, l’an dernier c’était nous, cette fois c’est eux, tu peux gagner comme tu peux perdre », a-t-il expliqué, avant de confier, sur Canal, ne pas avoir de regrets : « regrets ? Non. Quels regrets ? Ça été une première période difficile. Notre plan pour sortir le ballon n’a pas marché. Ils ont contrôlé en deuxième période ».

Un dépit évident pour un Carlo Ancelotti impuissant ce soir. Puis, sur Canal, il a répondu à la question qui passionne tout le monde, sur son avenir : « pas de problème. La saison prochaine, je serai là pour gagner une autre Ligue des Champions ». Reste à voir ce qu’en pensent Florentino Pérez et ses hommes, puisque cette défaite risque de rebattre quelques cartes…