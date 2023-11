L’effectif du Real Madrid face à une impressionnante hécatombe

Le Real Madrid ne doit pas du tout apprécier les trêves internationales. Ce mercredi, le club espagnol a eu la très mauvaise surprise d’apprendre la blessure d’Eduardo Camavinga. Alors qu’il s’entraînait avec l’équipe de France, le milieu de 21 ans a dû interrompre sa séance à cause d’une blessure au genou suite à un contact avec Ousmane Dembélé. Après un deuxième examen, les médecins des Bleus ont alors décidé de renvoyer le milieu de terrain en Espagne. Attendu ce jeudi dans son club, Camavinga passera des examens médicaux à Valdebebas pour être fixé sur son sort.

Mais cette blessure est un énorme coup dur pour le club madrilène et Carlo Ancelotti qui va donc devoir composer avec l’absence du Français qui apportait grandement à son équipe. Surtout le club, le technicien italien doit se creuser la tête car il doit gérer une multitude de blessures assez impressionnantes. Outre Eduardo Camavinga blessé, dans l’entrejeu, Carlo Ancelotti doit aussi faire sans Aurélien Tchouameni, victime d’une fracture du métatarse lors du dernier Clasico et qui va donc manquer plusieurs semaines encore. Comme si cela ne suffisait pas, Luka Modric souffre aussi d’une légère fatigue musculaire ces dernières semaines et doit être géré.

Des blessures qui interrogent en interne

Et ce n’est pas tout, outre les très longues absences de Thibaut Courtois et Eder Militão (les deux pour des ruptures du ligament croisé), le Real Madrid doit aussi faire sans, Kepa Arrizabalaga, remplaçant de Courtois, pour 3 semaines. Au milieu de terrain, les options diminuent avec aussi la blessure de Dani Ceballos et surtout celle de la superstar Jude Bellingham. L’international anglais, auteur d’un début de saison XXL avec 13 buts et 3 passes décisives en 14 matches, était absent des derniers matches pour un problème à l’épaule. Il a quitté le rassemblement de l’Angleterre ces derniers jours et s’entraîne à part. La presse espagnole évoque un retour espéré pour fin novembre.

Enfin en attaque, il y a également le cas Arda Güler, victime d’une énième rechute. La pépite du football turc n’a pas disputé le moindre match sous ses nouvelles couleurs depuis sa signature cet été contre un peu plus de 30 millions d’euros. Son cas a d’ailleurs provoqué des tensions en interne. La Casa Blanca a décidé de se séparer de son médecin-chef, le Dr Niko Mehic selon les informations de Marca. Le club reproche au médecin croate sa gestion des blessés depuis plusieurs mois maintenant et donc l’hécatombe qui touche l’effectif madrilène. Certains joueurs aptes rechutent régulièrement à l’image de Ferland Mendy ou encore David Alaba. Et cela commence à faire beaucoup trop pour un effectif qui souhaite tout gagner chaque année et qui était déjà pointé du doigt pour son manque de profondeur.