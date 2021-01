Monaco : Strahinja Pavlovic n'a pas dit son dernier mot

La suite après cette publicité

Prêté par l'AS Monaco à son club satellite, le Cercle Bruges, Strahinja Pavlovic (19 ans) n'a pas manqué ses débuts avec un but dès sa première apparition lors de la victoire à Courtrai (1-2). Le défenseur central serbe n'en oublie pas pour autant son objectif : s'imposer durablement sur le Rocher.

«On joue beaucoup plus vite en France qu'en Serbie, mais je m'y suis habitué et j'ai commencé à jouer mon jeu sans problème, je suis sûr que je peux jouer dans le championnat de France au plus haut niveau», a-t-il assuré dans les colonnes de Novosti avant de poursuivre. «J'ai une excellente relation avec Niko Kovac, dès le premier jour, il n'a pas hésité à me parler en serbe devant tout le monde, ce qui est très rare. J'ai eu des problèmes avec la Covid-19 au début, puis j'ai pris le rythme. Je pense que j'aurais dû avoir une chance aussi. Je m'y attendais, j'espérais...», a-t-il conclu. Peut-être arrivera-t-elle la saison prochaine ? Pour rappel, le jeune homme est sous contrat avec l'ASM jusqu'en juin 2024.