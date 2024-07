Kylian Mbappé a pleuré devant Cristiano Ronaldo

Ce n’est un secret pour personne : Kylian Mbappé est un fan inconditionnel de Cristiano Ronaldo. La photo du Bondynois dans sa chambre entourée de photos de la star portugaise sur ses murs est connue de tous. Mais plus petit, l’admiration du Français envers CR7 tournait à l’obsession, au point d’en pleurer.

Dans son édition du jour, l’Équipe révèle une anecdote concernant le jour où Mbappé est allé voir jouer Ronaldo, au Stade Vélodrome (Marseille), un soir de décembre 2009. Ce soir-là, Marseille recevait le Real Madrid en Ligue des champions et le petit Kylian, âgé de 10 ans, est en extase devant le doublé de son joueur préféré. Mais, son souhait est de pouvoir s’approcher de lui davantage. Alors qu’un ami qui l’accompagnait réussit à se faufiler jusqu’au parking, il se heurte aux portes fermées et aux interdictions. Déçu, Kylian Mbappé se met à pleurer. L’histoire se finira finalement bien, puisque après quelques minutes d’attente, Cristiano apparaît et accepte de prendre une photo avec lui. Vendredi soir, à 21h, lors du quart de finale de l’Euro 2024 entre la France et le Portugal, l’admiration sera sans doute mise de côté.