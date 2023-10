Real Sociedad : l’incroyable début de saison de Takefusa Kubo

La suite après cette publicité

Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Annoncé comme une future pépite du football mondial depuis son plus jeune âge, Takefusa Kubo (22 ans), est enfin en train de confirmer tout son talent. Formé au FC Barcelone avant de retourner au Japon et au FC Tokyo, l’ailier droit avait rejoint le Real Madrid à l’été 2019. Un retour en Europe avec l’étiquette de grand talent pour le Japonais qui avait beaucoup de choses à prouver. Auteur d’un bon premier prêt avec Majorque, il a eu ensuite plus de mal à Villarreal où il n’est resté que quelques mois avant de finir la saison 2020/2021 avec un autre prêt à Getafe. Des passages loin d’être exceptionnels pour Takefusa Kubo qui a passé la saison 2021/2022 à Majorque pour un nouveau résultat mitigé. Finalement, c’est à l’été 2022 que les choses ont vraiment changé, quand la Real Sociedad s’est penchée sur lui.

Voulant apporter un profil percutant et créatif à son attaque afin de l’associer à Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal ou encore Alexander Sørloth, Imanol Alguacil a pu compter sur l’ailier japonais pour apporter un vent de fraîcheur à son attaque. Et très vite, le gaucher s’est senti comme un poisson dans l’eau dans le pays basque. «Je ne peux pas très bien expliquer ce qui m’arrive. Ce dont je me souviens, c’est que dans les hôtels où j’étais ici, en pré-saison, je pensais que je n’avais pas d’autre choix, que cela pouvait être ma dernière chance de faire ce grand saut en tant que footballeur. Pour l’instant, je pense que je réponds à ce que les gens attendent de moi […] ils me suivaient depuis trois ans et ils me l’ont expliqué. Je le savais déjà. Alors, j’ai décidé d’opter pour un club qui m’aime, un entraîneur qui m’aime, et tout dépendait de moi. Pour l’instant, je m’en sors» expliquait-il alors à El Desmarque. Réalisant la saison dernière un exercice de haute facture, Takefusa Kubo terminait avec 9 buts et 9 offrandes en 44 matches et s’imposait enfin comme le grand talent qu’on attendait.

L’homme du début de saison à la Real Sociedad

Gagnant en polyvalence et pouvant évoluer sur tout le front de l’attaque, le natif de Kawasaki a aussi gagné en confiance avec une équipe où il a terminé à la quatrième place de Liga. L’occasion pour lui d’enfin découvrir la Ligue des Champions cette saison et avec le costume d’élément phare de sa formation. Définitivement acheté par la Real Sociedad pour 6,5 millions d’euros, il a démarré l’exercice 2023/2024 sous les meilleurs auspices. Encore plus remuant et créatif dans son couloir droit, il a déjà trouvé le chemin des filets à 5 reprises en Liga à l’instar de Robert Lewandowski et Alvaro Morata. Seul le Merengue Jude Bellingham fait mieux avec 6 unités. Distillant aussi une offrande, il est tout simplement irrésistible et s’affirme comme le meilleur joueur de l’actuel 4e de Liga sur ce début de saison. Preuve en est, il a glané 5 fois le trophée d’homme du match en 8 rencontres. Takefusa Kubo fait clairement l’unanimité. Contre Bilbao, lors d’une victoire 3-0 ce samedi dans ce derby basque, il a encore marqué et s’est fendu d’une célébration assez étonnante.

Son coach Imanol Alguacil a d’ailleurs reconnu un réel progrès sur le plan de l’efficacité même s’il attend toujours encore un peu plus : «Kubo a franchi le pas. C’est très bien, c’est son mérite. Je veux que le pourcentage augmente parce qu’il ne peut pas louper des situations claires.» Légende du club basque, Roberto López Ufarte n’a pas manqué de le complimenter pour Mundo Deportivo : «il y a beaucoup de gens qui veulent le comparer à moi, mais il est sûrement meilleur maintenant. En face-à-face, il est très bon et possède un bon tir du pied gauche. Il a ce qu’on dit que j’avais à cette époque. C’est le joueur le plus en forme en ce moment, mais ce n’est pas seulement avec Kubo que les matchs se gagnent. Tout le monde doit s’impliquer. Merino est déjà revenu, il est installé et Zubimendi est toujours bon.» Auteur de deux offrandes aussi avec le Japon face à l’Allemagne (4-1) lors de la dernière trêve internationale, Takefusa Kubo est l’une des figures de ce début de saison en Liga. Suivi comme toujours par son ancien club du Real Madrid, mais aussi Arsenal, le feu follet japonais n’a pas fini de faire parler de lui. Nouvelle étape en Ligue des Champions ce mardi face au Red Bull Salzbourg.