Ivan Rakitic rejoint l’Hajduk Split

C’était pressenti depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel : Ivan Rakitic rentre au bercail. Après de longues années à jouer au sein du championnat espagnol sous les couleurs du Barça et du FC Séville, le milieu de terrain croate s’était lancé un nouveau défi en rejoignant Al-Shabab l’hiver dernier. Six mois plus tard, le joueur de 36 ans a pris la décision de quitter l’Arabie saoudite pour s’engager en faveur de l’Hajduk Split, club où évolue son compatriote Ivan Perisic, jusqu’en juin 2025 avec une année en option.

«HNK Hajduk est particulièrement heureux de confirmer qu’Ivan Rakitić portera le maillot blanc la saison prochaine ! L’un des plus grands joueurs de l’histoire du football croate a signé un contrat avec Hajduk jusqu’à la fin de la saison prochaine peu avant minuit avec l’option d’une prolongation supplémentaire pour une saison supplémentaire», peut-on lire dans un communiqué officiel du club croate.