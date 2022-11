Équipe de France : les déçus du secteur défensif après la convocation d'Axel Disasi

La suite après cette publicité

Le sélectionneur de l'Équipe de France, Didier Deschamps en a étonné plus d'un en appelant Axel Disasi pour remplacer Presnel Kimpembe, toujours touché au tendon d'Achille, dans sa liste des 26 joueurs convoqués pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre). Si la convocation du défenseur de l'AS Monaco n'est pas forcément imméritée, il soulève une interrogation sur la pyramide hiérarchique dans l'esprit de Deschamps, puisque Disasi n'avait encore jamais été appelé en EdF dans sa jeune carrière.

Parmi ces défenseurs qui resteront donc à quai durant ce Mondial, on peut compter des anciens habitués présents notamment à l'Euro 2020, d'autres jeunes souhaitant inscrire leur nom dans le projet long terme chez les Bleus mais aussi des latéraux qui auraient été capables de rendre la liste française un peu plus riche et polyvalente sur les lignes défensives.

Les choix des nouveaux : Mohamed Simakan, Pierre Kalulu et Benoît Badiashile

Alors que plusieurs croyaient que Didier Deschamps n'allait pas tenter d'intégrer des nouveaux joueurs, sans sélection, ni convocation, dans une compétition aussi compliquée et majeure que la Coupe du monde, force est de constater que le choix d'appeler d'Axel Disasi contredit cette impression. Mais sur ce terrain, certains défenseurs semblaient partir avec un net avantage sur le Monégasque, à commencer par Mohamed Simakan (22 ans). Le joueur du RB Leipzig jouit pourtant de vrais soutiens au sein du groupe Equipe de France et de la FFF, selon nos informations. Polyvalent et complémentaire, capable de jouer latéral droit, défenseur central et même milieu défensif, il brille cette saison en Bundesliga, étant l'un des défenseurs les plus décisifs d'Europe avec 2 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Un profil qui aurait été bien utile dans la rotation de Deschamps.

Une situation qui rappelle celle de Pierre Kalulu (22 ans). Depuis 2 ans, l'ancien Lyonnais s'impose comme l'un des meilleurs à son poste en Italie, formant avec le Britannique Fikayo Tomori un solide duo défensif à l'AC Milan. Comme Simakan, Kalulu est polyvalent, ayant par ailleurs déjà joué sur les côtés gauche et droit, avant d'exploser dans l'axe des Rossoneri. Il avait d'ailleurs participé aux Jeux Olympiques de Tokyo, lors de l'été 2021, dans la délégation française coachée par Sylvain Ripoll.

Quitte à rester sur le Rocher, le coéquipier de Disasi à Monaco, Benoît Badiashile (21 ans) figurait également sur la liste des prétendants. Déjà été appelé en septembre, lors de la dernière trêve internationale avant le Mondial en septembre, il avait impressionné tout le monde face à l'Autriche (2-0). Aligné aux côtés de Raphaël Varane et Jules Koundé (puis William Saliba) dans le 3-4-1-2, le défenseur avait bien marqué les esprits en maîtrisant les expérimentés Karim Onisiwo (30 ans) et Marko Arnautovic (33 ans). Solide sur les relances et résistant sur les duels, sa présence sonnait aussi comme une évidence.

Les choix des habitués : Clément Lenglet et Kurt Zouma

Une deuxième option s'offrait également à Didier Deschamps. Pour remplacer l'expérience de Kimpembe en Bleu (28 sélections, champion du monde en 2018, présent à l'Euro 2020), l'Equipe de France aurait pu songer à rappeler un ancien défenseur habitué qui connaît d'ores et déjà la plupart des cadres qui seront présents au Qatar. Après une fin de saison dernière mitigée, marquée par l'affaire du chat et sa peine de 180 heures de travaux d'intérêt général, Kurt Zouma (11 sélections) a retrouvé un niveau décent à West Ham, toujours titulaire sous les ordres de David Moyes. Si les Hammers sont mal classés avec une inquiétante 16ème place, ils restent néanmoins la cinquième meilleure défense d'Angleterre et Zouma n'y est pas innocent.

Même cas de figure pour Clément Lenglet (15 sélections), prêté cette saison par le FC Barcelone à Tottenham. Cependant, le défenseur de 27 ans a pu souffrir d'un manque d'utilisation constante par son entraîneur italien, Antonio Conte, malgré plusieurs titularisations dans les grosses affiches, en championnat et en Ligue des Champions. Néanmoins, sa présence dans le groupe convoqué à l'Euro 2020 jouait en sa faveur mais cela n'a pas semblé suffisant pour convaincre Deschamps et ses adjoints.

Les choix des latéraux : Ferland Mendy, Jonathan Clauss et Lucas Digne

La dernière manœuvre possible était de sacrifier le spot de Presnel Kimpembe pour renforcer les couloirs défensifs, grande inquiétude du groupe français. Forte de la présence de plusieurs DC solides (Varane, Koundé, Upamecano, Konaté), Deschamps aurait pu faire appel à un nouveau latéral qu'il avait précédemment décidé de laisser de côté. A gauche, Lucas Digne (46 sélections, Coupe du monde 2014, Euro 2016, Euro 2020) cochait, qui plus est, la case de l'expérience à 29 ans et aurait incarné une solution de secours en cas de rechute pour Lucas Hernandez. A droite, Jonathan Clauss (6 sélections), absent le plus remarqué de la liste annoncée au journal de 20H de TF1 mercredi dernier, aurait pu en effet être raccroché le wagon à la dernière minute. La meilleure solution sur ce point aurait été Ferland Mendy (9 sélections, convoqué en septembre). Titulaire quasi indiscutable au Real Madrid de Carlo Ancelotti, il possède un profil offensif et polyvalent qui n'aurait pas fait de mal au système collectif des Bleus.