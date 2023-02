OM : l’heure de rebondir après la claque

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a vécu une grande désillusion. Les Phocéens se sont inclinés à domicile sur le score de trois buts à zéro contre le Paris Saint-Germain et, à vrai dire, il n’y a pas eu match. Toutefois, les joueurs d’Igor Tudor ont encore de beaux objectifs devant eux.

Ils sont restés deuxièmes du championnat et visent toujours la qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Mais ce n’est pas tout puisqu’ils sont toujours en lice en Coupe de France. Pour ces quarts de finale, ils vont affronter l’équipe d’Annecy, actuellement dixième de Ligue 2.

Les Marseillais sont motivés

Mais il va falloir rebondir. Et ce match tombe à pic. « En ce qui concerne le match du PSG, j’ai déjà commenté. Les garçons sont toujours motivés. Je ne les ai jamais vus pas dans le coup, c’est une très grande motivation d’accéder à la demi-finale et à la finale avec deux victoires. C’est motivant de jouer pour des coupes. On est absolument motivé », a ainsi commenté Tudor en conférence de presse ce mardi.

Mais, le géant croate, interrogé sur la priorité de la fin de saison (Coupe de France ou titre de champion en Ligue 1), a été direct : « du match contre Paris, j’en ai déjà assez parlé, je ne vais pas me répéter. Pour le titre, je n’ai jamais parlé de ça ni défini d’objectifs. Si vous avez écouté mes conférences, vous le savez, j’ai toujours parlé des prochains matches. À la fin de la saison, on fera les comptes ». L’OM a donc une belle occasion de remettre les têtes à l’endroit avant un sprint final qui s’annonce haletant.