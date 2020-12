Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs encore en activité

Tout joueur de football rêve d'écrire l'histoire en Ligue des Champions. Et certains d'entre eux savent comment s'y prendre pour tutoyer les sommets de la plus prestigieuse des compétitions européennes. À ce petit jeu, Cristiano Ronaldo se débrouille plutôt bien. La star portugaise de la Juventus peut ainsi se targuer de mener un prestigieux classement : celui des meilleurs buteurs de la compétition encore en activité. Foot Mercato s'est ainsi penché sur ces joueurs les plus prolifiques de la coupe aux grandes oreilles, qui peuvent encore prétendre à améliorer leurs statistiques.

La suite après cette publicité

Des performances qui resteront quoiqu'il arrive gravées dans le marbre de la Ligue des Champions... Mardi et mercredi se disputait ainsi la dernière journée de phase de poules de cette édition 2020-2021. L'occasion rêvée pour les serials buteurs de tirer une nouvelle fois leur épingle du jeu. Rien d'étonnant donc que CR7 mène le bal de ces buteurs en verve. L'attaquant lusitanien a ainsi profité de l'affiche entre le Barça et la Juve pour claquer un doublé au Camp Nou. Deux nouvelles réalisations qui permettent à Ronaldo de comptabiliser désormais 134 buts en Ligue des Champions. Une performance vertigineuse pour le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, qui détrône un certain Lionel Messi, dont le compteur reste bloqué à 118 buts.

Karim Benzema gagne du terrain

Derrière «La Pulga», Robert Lewandowski n'a pas eu l'occasion de trouver le chemin des filets face au Lokomotiv Moscou (2-0), puisque le buteur polonais ne figurait pas sur la feuille de match (blessé). Pendant ce temps, un attaquant français en a profité pour faire son retard : Karim Benzema. Double buteur face au Borussia Mönchengladbach, le joueur du Real Madrid, quatrième du classement avec 69 buts marqués, revient donc à deux petites longueurs de Lewandowski et, surtout, d'une légende madrilène, Raul. Derrière l'international tricolore, le fossé se creuse avec les poursuivants, dont fait partie Zlatan Ibrahimovic. Le géant suédois, qui ne dispute pas la Ligue des Champions cette saison avec l'AC Milan, a inscrit quarante-huit buts dans la compétition. Thomas Müller, qui n'est pas parvenu à faire trembler les filets avec le Bayern face au Lokomotiv (2-0), reste bloqué à 47 unités.

De son côté, Neymar a illuminé la soirée du Paris Saint-Germain face à Basaksehir (5-1). L'artiste brésilien s'est offert un triplé face à la formation turque et compte désormais 41 buts. Buteur avec Manchester City face à l'OM, Sergio Agüero a également inscrit son 41ème but dans la compétition. Blessé pour le déplacement de Manchester United à Leipzig, Edinson Cavani voit quoiqu'il arrive son compteur bloqué à trente-cinq unités suite à l'élimination mancunienne. Enfin, pour clôturer ce classement, on trouve un autre Uruguayen : Luis Suarez. «El Pistolero», qui a disputé intégralement la phase de poules avec l'Atlético de Madrid, n'a toujours pas fait trembler les filets. Pour la petite histoire, Kylian Mbappé est devenu mercredi soir, à 21 ans et 11 mois, le plus jeune joueur à atteindre la barre symbolique des vingt buts en Ligue des Champions. Le natif de Bondy bat le record détenu jusqu'ici par un certain Lionel Messi (22 ans et 297 jours). Le champion du monde 2018 parviendra-t-il à se hisser parmi tous ces prestigieux attaquants ?

Retrouvez ce top 10 en vidéo ici.