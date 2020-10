Nîmes - PSG : la satisfaction de Thomas Tuchel

Le plein de confiance. Avant la réception de Manchester United en Ligue des Champions mardi, le Paris Saint-Germain a facilement disposé du Nîmes Olympique dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1 (4-0). Alors forcément, après la rencontre, l'entraîneur du club parisien Thomas Tuchel avait le sourire.

«Oui, bien sûr, on est restés concentrés en faisant de beaux efforts. C'était nécessaire parce que c'est toujours compliqué de jouer ici face à une équipe très physique. L'équipe a très bien fait, on a joué concentré, vers l'avant, on a marqué quatre buts et c'était bien», a déclaré l'ancien coach du Borussia Dortmund au micro de Téléfoot. Il ne reste plus qu'à réaliser une performance similaire en C1.