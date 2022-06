Accord Ahmed Touba - Istanbul Başakşehir

À 24 ans, Ahmed Touba connaît une ascension fulgurante, le défenseur central algérien (6 sélections, 1 but) était la priorité des dirigeants de l'Istanbul Basaksehir, club de Süper Lig.

Selon nos informations, un accord a été trouvé entre toutes parties et, sauf incroyable retournement de situation, le joueur du RKC Waalwijk, dont le nom avait été évoqué à l'OM et à Angers, devrait bel et bien s'engager avec l'emblématique club turc. Un contrat de trois ans est évoqué.