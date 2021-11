OM : Luan Peres promet le réveil de Gerson

Arrivé cet été à l’OM, les premiers mois de Gerson sous le maillot marseillais laissent à désirer. Recruté contre environ 20 M€, le Brésilien a inscrit un but et délivré deux passes décisives depuis le début de la saison. Insuffisant pour un joueur qui fait aujourd’hui partie de la sélection brésilienne. Mais d’après son coéquipier et compatriote Luan Peres, il ne va pas tarder à montrer le meilleur de lui-même.

« Il faut qu’il s’adapte à la L1 et à des postes différents de ceux auxquels il était habitué au Flamengo », a-t-il déclaré à L’Équipe. « Il prend ses marques mais il va bientôt retourner la situation. Là, il est agacé, c’est normal. Mais ça va venir. À son retour Seleçao, il aura plus de confiance et il va nous aider. »