OM : les tops et les flops du mercato

Les tops

*- Pau Lopez (gardien de but) :** le portier prêté par l'AS Roma est arrivé sur la pointe des pieds avec une blessure à l'épaule. On lui prédisait une concurrence avec la légende Steve Mandanda, il n'y en a pas eu. Il a été sur le banc contre l'ASSE avant de prendre le poste de numéro un, laissant à El Fenomeno la rencontre face à Metz. Critiqué pour son expression corporelle et faciale, l'Espagnol a rassuré par ses interventions et sa qualité de pied. Avec lui, c'est plus sûr. Il a arrêté 21 de 26 tirs cadrés qu'il a subis soit 80,8 % d’arrêts.

*- William Saliba (défenseur) :** on se demande encore comment fait Arsenal pour ne pas lui accorder sa chance. Du haut de ses 20 ans, il s'est imposé rapidement comme le patron de la défense olympienne. Ses qualités physiques couplées à sa facilité balle au pied ont fait de lui l'une des coqueluches du Vélodrome en un rien de temps. Seul petit souci, il est prêté, sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison par Arsenal. Les supporters phocéens ont encore quelques mois pour profiter de lui.

*- Luan Peres (défenseur) :** priorité, comme Gerson, de Jorge Sampaoli, l'élégant gaucher s'est parfaitement fondu dans le dispositif de son coach. Excellent dans la relance et dans la couverture des grands espaces, il amène cette sérénité dont a besoin cette jeune défense de l'OM. Avoir un Luan Peres dans un groupe aussi jeune est gage de sûreté et de sérénité. Il doit encore progresser en revanche au duel. Duels au cours desquels il semble parfois surpris que l'arbitre ne siffle pas faute dans son sens.

*- Mattéo Guendouzi (milieu de terrain) :** lui aussi vient d'Arsenal. Il avait connu d'excellents débuts avant de connaître quelques déboires puis d'être prêté au Hertha Berlin. Milieu de terrain travailleur et harceleur, il est lui aussi devenu rapidement le chouchou des supporters de l'OM. Mattéo Guendouzi a découvert l'équipe de France avec l'OM et les fans ont découvert un joueur qui ne trichait pas, se donnait à 100% avec une mentalité très proche de celle des gens de la ville. Un véritable win-win.

*- Cengiz Ünder (ailier) :** pour remplacer Florian Thauvin, il fallait à Longoria une belle patte gauche. Cengiz Ünder, véritable star en Turquie débarque en prêt en provenance de l'AS Roma. Il avait déjà été prêté en fin de saison à Leicester et donc devait se relancer. C'est chose faite puisqu'il est, avec Dimitri Payet, le principal danger offensif de l'équipe de Jorge Sampaoli. Cette saison, Ünder c'est quatre buts en onze matches et beaucoup de dribbles chaloupés qui font lever l'enceinte marseillaise.

Passables

*- Leonardo Balerdi (défenseur) :** prêté la saison passée par le Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi était une priorité de Pablo Longoria. Défenseur élégant et, semble-t-il, à l'aise dans un système à trois défenseurs, l'Argentin connaît encore quelques petites sautes de concentration qui coûtent quelques buts. Mais tout le reste est fait avec tant d'élégance qu'il paraît aujourd'hui trop simple de lui jeter l'opprobre. Il est encore très jeune (22 ans) et un défenseur arrive à maturité plus tard que les autres.

*- Konrad de la Fuente (ailier) :** arrivé en catimini en provenance du Barça B, Konrad de la Fuente a tout d'un pari made in Pablo Longoria. Dès les matches de préparation, on l'a vu faire danser beaucoup de défenseurs et cela s'est vérifié lors des premiers matches de la saison. Pour autant, l'apprentissage du football professionnel prend du temps et il ne bénéficie plus du statut de titulaire. Il faut lui laisser du temps, mais des qualités, il en a et on les a déjà vues.

Les flops

*- Pol Lirola (défenseur) :** la Fiorentina s'est accrochée à lui et lui ne voulait qu'une chose : retrouver l'OM où il avait été prêté la saison passée et où il s'était senti bien. Mais cette saison, il s'est retrouvé à des positions qu'il doit encore apprendre (milieu-latéral ou ailier). Pour le moment, son recrutement est un flop. Mais on sait de quoi l'Espagnol est capable. Jorge Sampaoli et l'OM en auront bien besoin alors que les offensifs marquent un peu le pas en ce moment.

*- Gerson (milieu de terrain) :** c'est le gros point d'interrogation de ce recrutement. Priorité de Sampaoli, il a coûté près de 20 millions d'euros. Même si on aperçoit de temps à autre de belles qualités, il est pour l'instant bien loin des attentes qu'avaient les supporters de l'OM. Cela suffit toutefois au sélectionneur brésilien qui le convoque sans cesse. Personne ne le condamne, mais il a connu sa première bronca du Vélodrome contre Metz et il va devoir maintenant mettre les bouchées doubles.

*- Amine Harit (milieu offensif) :** son premier match contre l'AS Monaco, où il avait fait oublier Dimitri Payet le temps d'une soirée, avait mis l'eau à la bouche. Encore un peu performant contre Rennes, sa chute de niveau correspond aussi au moment où l'Olympique de Marseille marque le pas. Plus vraiment titulaire, il n'a pas vraiment marqué les esprits lors de ses entrées en jeu. Comme il l'a expliqué récemment en conférence de presse, il ne se sent pas encore à 100%. Mais pour le moment c'est insuffisant.