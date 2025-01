La rage de Geronimo Rulli après OM-Strasbourg

Ce dimanche 19 janvier, l’Olympique de Marseille a été accroché sur sa pelouse par Strasbourg (1-1), en clôture de la 18e journée de Ligue 1, dans une rencontre encore électrique où l’arbitrage a été au centre des débats. Après la rencontre, le gardien marseillais Geronimo Rulli s’est présenté face aux journalistes, et n’a pas masqué sa déception face au résultat de son équipe. «On est déçu de céder deux points à Paris. C’est vraiment dommage ce résultat, encore plus à la maison, alors qu’on a été meilleur que Strasbourg après la pause. On a les occasions, mais aussi des penalties que l’arbitre ne voulait pas siffler», a expliqué avec amertume le gardien argentin.

L’ancien portier montpelliérain s’est également plaint du manque de cohérence globale des décisions arbitrales, rappelant que «pendant la semaine, la direction de l’arbitrage fait son mea culpa, comme après les penalties sifflés à Lyon ou Rennes. Mais la vérité, c’est que ça tombe toujours contre nous. Je ne veux pas chercher d’excuses, mais ça se répète.» Avec ce match nul, l’OM rate une occasion de mettre ses concurrents à distance, et de tenir la cadence du PSG en tête du classement.