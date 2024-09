Al-Hilal : les chiffres dingues du fiasco financier Neymar Jr

Le 17 octobre 2023, la carrière de Neymar (32 ans) a de nouveau basculé. Touché gravement au genou lors du choc face à l’Uruguay avec le Brésil, l’ancien joueur du FC Barcelone a rejoint l’infirmerie pour une durée indéterminée. Mais à l’époque, la presse saoudienne se montrait plus ou moins optimiste en évoquant un retour sur les terrains neuf mois après son pépin physique. Cependant, l’international auriverde n’est pas dans les temps de passage annoncés. Il n’a pas repris au mois de juillet comme attendu. Pas encore remis totalement, Ney ne fera pas son retour sur le rectangle vert avant 2025. C’est ce qu’a expliqué hier son entraîneur Jorge Jesus, mettant ainsi un terme aux nombreuses spéculations sur le sujet.

« Neymar est un joueur important pour Al-Hilal et pour la ligue saoudienne en général. Je ne peux cependant pas préciser sa date de retour, nous analyserons la situation en janvier. » Le natif de Mogi das Cruzes passera donc plus d’un an sans jouer au football. Un terrible coup de massue sur la tête du principal intéressé, mais également de son club, Al-Hilal. Souhaitant répondre à Al-Nassr ou encore Al-Ittihad, qui avaient recruté Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, l’écurie saoudienne avait lâché 90 M€ au PSG pour enrôler Neymar. Ce dernier n’était pas la priorité d’Al-Hilal, qui voulait initialement recruter Lionel Messi. Mais l’Argentin, libre après son départ du club parisien, avait finalement privilégié la proposition de l’Inter Miami.

35 M€ par match joué

L’écurie saoudienne s’est donc rabattue sur Neymar, qui était poussé vers la sortie en France. Mais il a été gâté par Al-Hilal, qui lui a offert plusieurs avantages. Comme expliqué sur notre site à sa signature, le Brésilien a été chouchouté puisque son club a mis à sa disposition un avion privé ainsi qu’une luxueuse maison avec le personnel qui va avec. De plus, il a reçu l’autorisation de vivre en Arabie saoudite avec sa compagne Bruna Biancardi, bien qu’ils ne soient pas mariés. Al-Hilal a ajouté quelques primes supplémentaires à son contrat. Ainsi, il doit empocher 80 000 euros à chaque victoire de son équipe. Il perçoit également 500 000 euros pour chaque story ou post publié sur ses réseaux sociaux personnels où il assure la promotion de l’Arabie saoudite.

En plus de tout cela, Neymar touche un salaire XXL. Si certaines sources parlent d’une somme de 100 M€ par an, d’autres nous ont indiqué qu’il gagne entre 300 et 400 M€ étalés sur toute la durée de son bail, soit entre 150 et 200 M€ par saison. Ce jeudi, The Sun, qui précise que le joueur touche 3 M€ par semaine, assure qu’il a déjà empoché 175 M€ depuis son arrivée. Neymar, qui n’est apparu qu’à cinq reprises sous ses nouvelles couleurs (un but et trois passes décisives), coûte extrêmement cher à son club. The Sun indique que chaque match qu’il a joué a coûté environ 35 M€. Si on s’intéresse au temps de jeu de Ney, il a passé 386 minutes sur le terrain l’an dernier avec Al-Hilal. En se fiant aux chiffres du Sun, il a ainsi coûté un peu plus de 450 000€ par minute jouée. Cela fait cher, même pour le richissime club saoudien.