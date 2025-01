OM : Pau Lopez devrait signer à Toluca !

Prêté cette saison à Girona et proche de signer cet hiver à Lens, Pau Lopez semblait parti pour finir la saison en Catalogne. Le gardien, qui appartient à l’Olympique de Marseille, s’est illustré cette semaine en repoussant un penalty lors de la rencontre de Ligue des Champions entre Girona et Arsenal. Pour autant, il va bel et bien quitter le club espagnol et même l’Europe cet hiver.

La suite après cette publicité

Comme annoncé il y a quelques jours, Pau Lopez va être prêté avec option d’achat par le club phocéen du côté de Toluca au Mexique, selon nos informations. Les négociations qui avaient été entamées il y a de cela quelques jours sont sur le point d’aboutir. Si tout se passe bien, le gardien espagnol de 30 ans, qui est déjà sur place, devrait s’engager avec la formation mexicaine afin de retrouver du temps de jeu, lui qui n’a quasiment pas été utilisé cette saison par Girone.