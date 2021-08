FC Barcelone : les annonces fortes de Joan Laporta sur le mercato

La suite après cette publicité

Alors que le FC Barcelone présentait ce lundi sa nouvelle recrue Emerson (22 ans), l'attention était surtout rivée sur les déclarations de Joan Laporta, président du FC Barcelone, qui a évoqué tous les dossiers chauds qui alimentent le mercato estival du club catalan. Avant d'aborder les choses sérieuses, Laporta a affirmé qu'il pouvait y avoir encore de nouvelles recrues cet été. « Évidemment qu'il y a des obstacles, mais je suis optimiste. On a signé des bons joueurs, on a aussi des joueurs du centre de formation. Signer de nouveaux joueurs est encore possible. »

Une première déclaration qui a étonné certains journalistes présents au Camp Nou, en raison d'une masse salariale déjà beaucoup trop lourde. Le FC Barcelone a déjà recruté Sergio Agüero, Memphis Depay et Eric Garcia mais Joan Laporta se veut confiant. « Les joueurs qu'on a signés peuvent être inscrits à la Liga. On verra également s'il y a aura de la flexibilité pour plus d'arrivées au niveau de la masse salariale. Dans d'autres ligues, ça a été le cas (...) Il y a des négociations avec l'équipe pour la baisse des salaires. Les joueurs privilégient l'institution que leur intérêt personnel, je leur en remercie. »

« Griezmann ? On est ouvert, car il y a des équipes qui le veulent... »

Autre dossier brûlant en Catalogne, la situation d'Ilaix Moriba (18 ans), en conflit avec ses dirigeants. «Ilaix ? On va essayer que de tels cas ne se répète pas. Il lui reste un an et il ne veut pas prolonger selon nos conditions. On ne l’accepte pas. On doit agir et lancer un message. On a une politique claire désormais (...) Personne n'est au-dessus du groupe. C'est un jeune joueur et il est incompréhensif d'être dans cette situation. Il a été formé ici, on n’acceptera pas qu'il quitte le club librement. »

Pour conclure, le dossier Antoine Griezmann (30 ans) a été abordé. Annoncé proche d'un retour à l'Atlético de Madrid, l'international français pourrait bien partir cet été, comme l'a confirmé son président. « Antoine satisfait tout le monde, c'est un professionnel et un excellent joueur. On est ouvert, car il y a des équipes qui le veulent, mais rien n'a changé. S'il n'y a pas de belles offres pour un joueur qu'on possède, il ne bougera pas », a-t-il lâché. Moins d'un mois avant la fin du mercato en Espagne, la direction blaugrana a encore du pain sur la planche...