Arsenal : l'incroyable prime de 9 millions d'euros que va toucher Mesut Özil

Arrivé à la fin de l'été 2013 à Arsenal en provenance du Real Madrid, Mesut Özil (31 ans) avait soulevé beaucoup d'espérance à son arrivée. Sept ans après le bilan est contrasté et le joueur allemand ne figure pas du tout dans les plans de son entraîneur Mikel Arteta. N'ayant pas joué depuis le 7 mars dernier et une victoire contre West Ham, le natif de Geselkirchen était candidat à un départ compte tenu de son gros salaire.

Touchant un salaire avoisinant 1,76 million d'euros mensuel, soit 21,12 millions d'euros annuels, Mesut Özil n'a pas trouvé d'offre intéressante et a décidé de rester jusqu'à la fin de son contrat en juin prochain. Pour le moment blessé au dos, il va ainsi recevoir une juteuse prime pour sa fidélité aux Gunners comme l'explique The Athletic.

Une clause insérée en 2018

Lorsqu'il a prolongé en 2018 alors qu'il était proche d'un départ du club, Mesut Özil a vu cette clause incluse. Celle-ci va ainsi lui permettre d'obtenir environ 8,8 millions d'euros pour être resté jusqu'à la fin de son bail avec Arsenal. Une grosse somme qui a récemment poussé Arsenal à tenter une solution. Néanmoins, ces tentatives de résiliations de contrat n'ont pas abouti.

Devant rester encore un an au sein de l'effectif d'Arsenal, Mesut Özil va donc impacter un peu plus les finances de la formation du Nord de Londres. Les locataires de l'Emirates Stadium ont d'ailleurs été nettement touchés et ont du licencier 55 employés pour préserver le mercato. Une décision polémique comme celle de virer Jerry Quy, l'homme derrière la mascotte du club Gunnersaurus. Mais Mesut Özil avait volé au secours de ce dernier en finançant son salaire tant qu'il jouera à Arsenal. Avec cette prime XXL qu'il va toucher, Mesut Özil va bien pouvoir soigner sa fin d'aventure à Arsenal.