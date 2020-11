Manchester United s'inquiète pour sa pépite Mason Greenwood

La suite après cette publicité

De la vitesse, de la jeunesse et du talent. Voilà ce que promettait la ligne d'attaque de Manchester United composée de Rashford, Martial et Greenwood. Le troisième larron s'est révélé la saison passée, en inscrivant 10 buts en Premier League dans un rôle de joker de luxe. Cela promettait une saison 2020-2021 florissante pour le jeune attaquant de 19 ans. Mais dans les faits, cela ne se traduit pas de la sorte.

Mason Greenwood est pour l'instant une déception du côté d'Old Trafford, avec un but en Carabao Cup et un en Ligue des Champions, face au RB Leipzig. Aucun en Premier League et des indicateurs inquiétants. Le dernier en date ? Il n'était pas dans le groupe emmené par Ole Gunnar Solskjaer pour affronter, et battre, Everton samedi dernier (3-1). Comme le révèle The Times, il s'agissait là d'une sanction pour l'attaquant anglais.

Un comportement un peu trop léger…

En effet, sa séance d'entraînement de la veille aurait été catastrophique, plusieurs joueurs, dont Bruno Fernandes, se plaignant de son comportement. Greenwood serait clairement nonchalant et peu impliqué à l'entraînement, une information qui était déjà parvenue, partiellement, aux oreilles des suiveurs anglais. Le Daily Mail en rajoute une couche en expliquant que du côté de Manchester United, on s'inquiète sur le sérieux du gaucher dans le travail invisible, à savoir la récupération et l'hygiène de vie. Son temps de sommeil serait ainsi dans le viseur.

Mason Greenwood semble donc à la croisée des chemins : va-t-il reprendre sa progression et devenir un élément incontournable de Manchester United ou va-t-il se laisser aller ? L'inquiétude monte du côté de MU, embarqué dans une saison délicate où Ole Gunnar Solskjaer n'aura pas le temps de s'attarder sur les problèmes de comportement. Déjà mis en garde pour des problèmes de retard, écarté de la sélection nationale en septembre dernier après avoir invité, avec Phil Foden, deux femmes à son hôtel après la victoire contre l'Islande, Mason Greenwood n'a plus vraiment droit à l'erreur.