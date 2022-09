Union Berlin - Bayern Munich : les compositions officielles

Affiche du week-end en Allemagne, la surprenante équipe de l’Union Berlin, actuellement 2ème, reçoit le champion en titre et actuel leader du championnat, le Bayern Munich. Devants à la différence de but, les Bavarois seront attendus par une équipe berlinoise conquérante et un stade à guichets fermés. Comme toujours, le stade An der Alten Försterei affichera complet avec plus de 22 000 supporteurs. Tout comme son adversaire de l’après-midi, l’Union Berlin comptabilise trois victoires et un match nul et fait partie des quatre équipes encore invaincues en championnat. Une rencontre à suivre en live commenté sur Foot Mercato à partir de 15h30.

Le Bayern devra faire attention à Sheraldo Becker, buteur à deux reprises lors de la victoire 6-1 à Schalke la semaine dernière. L'Union Berlin devra faire sans son deuxième attaquant de ce début de saison, Jordan Siebatcheu. Les Bavarois auront du répondant avec notamment l’attaque Leroy Sane/Sadio Mane et Matthijs De Ligt en défense. Julian Nagelsman enregistre les retours d'Éric Maxime Choupo-Moting et de Léon Goretzka, tous deux remplaçants. Le coach allemand décide d’aligner son 4-2-3-1 après quelques changements mercredi et la victoire en coupe (0-5) contre le Viktoria Cologne. De son côté, Urs Fischer devra faire sans Diego Leite blessé et Timo Baumgartl, tout juste revenu à l’entraînement après le traitement de son cancer. Le coach suisse aligne son 3-5-2 de ce début de saison avec le duo d’attaque Behrens/Becker.

Union Berlin : Rönnow – Doeckhi, Knoche, Jaeckel – Trimmel (c.), Thorsby, Khedira, Schäfer, Ryerson – Becker, Behrens

Bayern Munich : Neuer (c.) – Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies – Kimmich, Sabitzer – Coman, Musiala, Sane - Mane