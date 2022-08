OM-Reims : la réaction à chaud d'Oscar Garcia

Ce dimanche, Reims se déplaçait au Vélodrome pour affronter l'OM. Face à une équipe marseillaise révoltée, les Rémois ont concédé une lourde défaite (4-1). Dominés en première période, les hommes d'Oscar Garcia ont montré un autre visage en seconde période. Au micro de Prime Video, le coach espagnol a salué la prestation marseillaise mais a regretté le visage affiché par son équipe dans le premier acte.

«La deuxième mi-temps était beaucoup mieux. Si on joue comme en deuxième c'est positif. Le résultat est sévère mais on a encaissé vite un but. On en avait parlé de avant le match car on savait que Marseille allait être un peu nerveux au début. C'était dur mais au deuxième période c'était mieux. (...) On a autant tiré que l'OM mais ils ont plus de qualités et justesses devant le but. »