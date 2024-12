OM : Eliesse Ben Seghir raconte son transfert avorté

Eliesse Ben Seghir aurait pu jouer le choc de cette 13e journée de Ligue 1 avec le maillot de l’Olympique de Marseille. Rayonnant du côté de l’AS Monaco, l’international marocain était proche de rejoindre l’OM avant que le club de la Principauté n’entre dans la danse. «Avant de rejoindre l’ASM, c’était le club dans lequel j’étais le plus proche de signer. C’était quasiment fait, j’étais à deux doigts de signer là-bas», a révélé l’attaquant de 19 ans dans Téléfoot*.

Son frère Salim, évoluant aujourd’hui du côté de Xamax en Suisse, avait lui rejoint le club phocéen en 2021 et aurait donc pu voir son frère débarquer à ses côtés. Mais finalement le choix d’Eliesse s’est porté vers le club monégasque. «Quand l’AS Monaco t’appelle, c’est très difficile de refuser. ma famille a aussi eu un énorme impact sur ce choix. Aujourd’hui, je ne le regrette pas du tout et j’en suis très content», a conclu l’homme aux 4 buts et 3 passes décisives en 12 matches de Ligue 1 cette saison.