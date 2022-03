Kylian Mbappé, le nouveau patron des Bleus

La suite après cette publicité

Hier soir, l’équipe des France ne disputait pas le match le plus attendu de la soirée face à l'Afrique du Sud. À l’heure où se disputaient les barrages européens et africains pour la Coupe du monde 2022, les Bleus ont quand même réussi à faire parler d’eux. Et ils le doivent surtout à un homme : Kylian Mbappé (23 ans). Auteur d’un but magnifique pour l’ouverture du score tricolore, le Bondynois a signé une merveille qui a fait le tour de la planète football.

« Les mots commencent à manquer à son sujet : asseyez-vous, regardez Mbappé et profitez », a même écrit AS. Toujours à l’affût des moindres faits et gestes du joueur du Paris Saint-Germain, la presse madrilène a dû se régaler. Et elle n’est pas la seule. Interrogé en conférence de presse sur la prestation de son numéro 10, Didier Deschamps a confirmé que son joueur était dans une forme phénoménale.

Mbappé soigne ses statistiques

« Je vous avais dit qu’il était radieux, c’est la réalité. Évidemment, il avait les jambes en feu parce qu’il aurait aimé jouer le premier match (contre la Côte d’Ivoire, ndlr). Sa capacité à accélérer, à marquer le classe parmi les joueurs hors normes. Il a aussi cette intelligence de s’inscrire dans un collectif sur le terrain et en dehors du terrain. Donc, tant mieux. Tant mieux que l’équipe de France puisse avoir un joueur comme ça. Évidemment, ce n’est pas que lui, il le sait bien. Ce n’est pas Kylian et les autres. C’est Kylian avec le groupe et c’est quelque chose qui est important. »

La France a toujours trouvé sa force dans le collectif, c’est indéniable. Il n’empêche que les performances du Francilien sont remarquables. D’ailleurs, à l’heure où Olivier Giroud espère bien égaler, voire dépasser, le record de Thierry Henry, il est difficile de ne pas imaginer qu’une telle marque sera rapidement effacée par Mbappé. Ce dernier a d’ailleurs un peu plus soigné ses statistiques avec l'équipe de France contre l'Afrique du Sud (5-0). L'attaquant, auteur d'un doublé (ses 25e et 26e buts en 55 capes) et d'une passe décisive (sa 21e), reste sur une série très impressionnante. Le Parisien a ainsi délivré au moins une passe décisive lors de chacun de ses cinq derniers matches avec les Bleus. Une première ! Mieux, le champion du monde 2018 a été impliqué dans au moins deux buts lors de chacune de ces cinq dernières rencontres. Patron.

2 - Kylian Mbappé a été impliqué dans au moins 2 buts lors de chacun de ses 5 derniers matches avec la France, une première pour un joueur des Bleus au 21e siècle. Wahou. #FRAAFS pic.twitter.com/JyL3tqbT5i — OptaJean (@OptaJean) March 29, 2022