Fábio Carvalho signe à Liverpool

Liverpool a annoncé ce lundi dans un communiqué l’arrivée cet été du milieu offensif de Fulham, Fábio Carvalho. En fin de contrat avec les Cottagers, le Portugais de 19 ans arrivera à Liverpool le 1er juillet prochain.

Cette saison l’international portugais 2021 a disputé 38 matches avec le club de Championship, inscrit onze buts et délivré huit passes décisives. Fábio Carvalho a été l’un des grands artisans de la montée de Fulham en Premier League et il était déjà proche de rejoindre les Reds l'hiver dernier.

