JT Foot Mercato : les pires traîtres de l'histoire des PSG-OM

Une rivalité historique

Il faut remonter aux années 1990 pour voir la naissance de ce Classique. La rivalité a été montée de toutes pièces par les dirigeants des deux clubs de l'époque : Bernard Tapie et Michel Denisot. Mis en avant par Canal +, propriétaire du club parisien et détenteurs des droits de la Ligue 1, cette affiche devient le rendez-vous phare des amoureux du championnat français. Les oppositions entre les deux équipes sont souvent électriques, que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes. Cette saga, qui dure depuis plus de 30 ans maintenant, est « empreinte d'animosité depuis de très nombreuses années », pouvait-on lire dans un communiqué officiel. On ne compte d'ailleurs plus le nombre d'arrêtés préfectoraux qui ont justifié la mesure interdisant aux supporters d'un camp de faire le déplacement chez l'autre. Ce sera d'ailleurs le cas pour la rencontre de demain.

Les plus gros traîtres

Aux yeux des supporters, jouer pour les couleurs du rival est bien la pire chose que peut faire un joueur. Beaucoup sont ceux dans l'histoire à avoir franchi ce pas. Fredéric Dehu est certainement l'exemple le plus marquant. Arrivé au PSG en 2000, le milieu de terrain rejoint l'ennemi juré après des tensions avec son coach Vahid Halilhodžić. Un coup de couteau dans le dos pour le PSG qui sera suivi de celui de Fabrice Fiorèse lors du dernier jour du mercato de l'été 2004. Alors que sa famille fait l'objet d'une procédure d'expulsion de Suisse en raison de la fin de la guerre au Kosovo, Lorik Cana intègre le centre de formation du PSG. Au début de sa troisième saison, l'entraîneur parisien de l'époque Laurent Fournier souhaite évoluer avec un seul milieu récupérateur et il choisit Modeste Mbami, qui d'ailleurs fera comme tant d'autres quelques années plus tard. Fâché, l'Albanais part alors au bras de fer pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Dans la cité phocéenne, le milieu albanais explose.

Les vagabonds

En 2001, Luis Fernandez recrute le rugueux Gabriel Heinze en provenance de Valladolid. Rapidement, il s'impose comme l'un des chouchous du Parc des Princes. Alors qu'il a toujours clamé son amour pour le club de la capitale, l'Argentin trompe son grand amour en signant à l'OM en 2009. Dans le sens inverse, le portier Jérôme Alonzo a marqué les années 2000 du PSG. Et pourtant, c'est bien le maillot marseillais qu'il a porté en premier entre 1995 et 1997. Il en va de même pour Peguy Luyindula qui a joué pour le club phocéen entre 2004 et 2007 avant de rejoindre la capitale. Claude Makélélé et Zoumana Camara ont eux aussi porté le costume de traitre en passant par l'OM, puis en terminant au PSG. Jérôme Leroy, formé au PSG, a été l'un des des premiers à avoir transgressé cette règle en étant transféré vers l'OM. Toutefois, il fait encore plus fort, en revenant au PSG en 2002. D'autres joueurs feront plus tard la navette entre les deux clubs ennemis: Lassana Diarra et Hatem Ben Harfa. Face à l'émergence des réseaux sociaux, chaque prise de paroles est scrutée, chaque faits et gestes sont amplifiés et un rien peut se transformer en polémique. Dimitry Payet en a fait les frais lors de son transfert à Marseille. Le PSG était cité parmi ses principaux prétendants plus tôt en 2011 et l'intéressé, qui évoluait à Saint-Etienne, avait alors déclaré que le club parisien était son club de cœur. Le transfert avait finalement capoté et le Réunionnais avait été la cible des critiques sur les réseaux sociaux lors de son arrivée dans la cité phocéenne en 2013.