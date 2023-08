Liverpool va s’offrir une star XXL pour remplacer Salah, Manchester United va chiper un cadre à Chelsea

João Felix de retour en PL

Le possible départ de Mohamed Salah inquiète de plus en plus Jürgen Klopp d’après le Liverpool Echo. Al-Ittihad est sur le point de faire une offre monstrueuse pour s’offrir les services de l’Egyptien. Liverpool va faire son possible pour se battre et repousser toutes les avances de l’Arabie saoudite. L’Ailier, lui, voudrait rejoindre Karim Benzema. Le salaire proposé est difficilement refusable. Résigné, Liverpool a déjà trouvé un remplaçant de taille. Selon le site Football Transfers, Joao Felix est la priorité des Reds. Avec Chelsea, il a su prouver qu’il peut évoluer dans le championnat anglais. L’Atlético de Madrid n’est pas contre un transfert, au contraire. Le Barça est déjà sur le coup, avec un prêt payant. Liverpool pourrait contrecarrer les plans barcelonais. Ils ont des moyens financiers plus importants.

Manchester United en pleine mutation

On apprend ce matin en lisant le Daily Express qu’Erik ten Hag va bientôt se voir offrir une prolongation de contrat. Depuis son arrivée sur le banc d’Old Trafford, l’équipe anglaise retrouve peu à peu son rayonnement historique. Les négociations ont débuté pour une prolongation de deux ans du contrat actuel du manager, qui court jusqu’en juin 2025. Puis jeudi, Manchester United a annoncé que Luke Shaw s’est blessé et qu’il sera éloigné des terrains pour un bon moment. Le club veut rapidement lui trouver un remplaçant. D’après Fabrizio Romano, Manchester United a pris contact avec Chelsea pour un prêt de Marc Cucurella. Aucune offre concrète n’a été faite. Sergio Reguilon est aussi dans la short-list des Red Devils.

Le FC Barcelone fait sauter la banque !

Harry Kane veut tout rafler

On a le droit à une interview exclusive d’Harry Kane ce matin dans le journal allemand Bild. Le joueur anglais a de grandes ambitions avec le club allemand, il veut tout gagner. Puis, vu qu’il est habitué à être un capitaine, comme à Tottenham ou en sélection, c’est tout naturellement qu’il veut le devenir en Bavière. «Je veux aider, être un leader, marquer des buts et raccrocher. Je n’ai pas en tête les frais de transfert, cela ne change pas mon approche», peut-on lire. Enfin, il explique pourquoi il a préféré le Bayern par rapport à toutes les autres approches de grosses écuries européennes, voici ses mots : «Je suis extrêmement reconnaissant envers le Bayern de ne jamais avoir lâché prise. Ils ont montré une grande confiance en mes forces.»