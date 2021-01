Mikel Arteta ne veut plus avoir des problèmes de fin de contrat à Arsenal

Arsenal a un problème dans sa gestion des fins de contrat. C'est Mikel Arteta (38 ans) en personne qui le dit. En conférence de presse, l'entraîneur espagnol a affirmé que ce genre de situation ne devait pas se reproduire, à l'image de la gestion des situations autour de Mesut Özil en particulier, et de Sokratis Papastathopoulos. Dans les deux cas et alors qu'il ne restait plus que six mois avant la fin du bail, un arrangement à l'amiable a été trouvé pour une résiliation. Arteta reconnaît cependant que ce genre de décision n'est pas toujours facile à prendre pour la direction.

La suite après cette publicité

«Vous ne voulez pas vous retrouver dans cette position, c'est sûr. Ni le joueur, ni le club. Mais cela se produit de plus en plus dans tous les clubs et c'est comme ça. Je pense que vous devez avoir votre communication ouverte, évidemment pour empêcher autant que possible que ça se produise. Il faut prendre une décision et ne pas essayer de retarder une situation qui risque de vous échapper. Parfois, c'est difficile car on ne sait pas comment les choses vont évoluer dans les six mois. Imaginez donc dans trois ans... Nous avons essayé de résoudre ces situations au début de l'été, pour éviter ce qui allait arriver, mais parfois ce n'est pas possible.»