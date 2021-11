Didier Deschamps est fan de Theo Hernandez

La suite après cette publicité

Une nouvelle fois titulaire contre le Kazakhstan (8-0), Theo Hernandez est doucement en train de se faire une place en équipe de France. Appelé pour la première fois en septembre, il avait déjà convaincu contre la Finlande à Lyon, avant de connaître un match particulier contre la Belgique en Ligue des Nations, en marquant ce fameux but vainqueur en demi-finale. Au Parc des Princes, il n'a pas marqué mais a offert une belle passe décisive pour Benzema (55e), récompensant une nouvelle prestation aboutie. Alors que la concurrence fait rage à ce poste (Digne, Lucas Hernandez, Ferland Mendy), le Milanais est en train de gagner sa place.

«Il aurait pu peut-être venir en équipe de France plus tôt. De par ses qualités, ce système-là lui va parfaitement. Ça ne l'empêche pas d'être efficace défensivement. Il a cette frappe, il est décontracté et à l'aise. Il est comme ça, comme d'autres jeunes que j'ai appelés. À partir du moment où j'estime qu'il y a la qualité, je les fais jouer aussi. Il doit être à sa 4e sélection, avec ce qu'il a fait contre la Finlande et le mois dernier, c'est solide et très intéressant », constatait en conférence de presse d'après match un Didier Deschamps ravi des performances du joueur de 24 ans.