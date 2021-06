JT Foot Mercato : le PSG frappe un grand coup sur le mercato

La suite après cette publicité

Troisième édition de votre nouveau programme préféré, le JT Foot Mercato ! Au programme aujourd'hui, le passage remarqué du Président de la République Emmanuel Macron à Clairefontaine pour encourager les joueurs de l'équipe de France et une page mercato, avec le PSG qui a frappé fort en officialisant le recrutement de Wijnaldum.

On évoque aussi largement le cas Paul Pogba, que la rumeur envoie de plus en plus régulièrement du côté du Paris Saint-Germain. Si ses coéquipiers s'en amusent, lui préfère encore jouer la montre sur le sujet. Enfin, il y a de nouveau un maillot à gagner !