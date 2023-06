JT Foot Mercato : Naples lance sa grande révolution

Le Napoli fait peau neuve !

La mission s’annonce périlleuse pour Rudi Garcia, fraîchement nommé sur le banc napolitain et qui va devoir faire aussi bien que la saison précédente, avec certainement moins de moyens. Comme on vous l’a révélé, le roc défensif Kim-Min Jae est courtisé par les plus grands clubs européens. Selon nos infos, le Sud-Coréen a pris sa décision et continuera sa carrière au Bayern Munich. Le club allemand va payer sa clause libératoire qui est fixée à près de 47 M€. Au Bayern, le joueur de 26 ans percevra un salaire de 10 M€ par an, avec un contrat longue durée à la clé. Les deux clubs pourraient en profiter pour négocier le transfert de Lucas Hernandez, qui viendrait donc remplacer Kim Min-Jae. Mais le défenseur français figure aussi dans la short-list du PSG. Autre joueur du Napoli qui est particulièrement courtisé, c’est évidemment le serial buteur Victor Osimhen. Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a rappelé son désir de garder le buteur nigérian, mais a confié rester à l’écoute en cas d’«offre fondamentale pour l’avenir du club». En cas de départ d’Osimhen, le club italien a déjà ciblé son remplaçant. Selon Sky Italia, le favori de Rudi Garcia évolue à Lille et se nomme Jonathan David. Ce dernier dispose d’un bon de sortie de la part du LOSC mais coûtera cher. Selon Skysport Germany, le club nordiste a fixé son prix à pas moins de 50M€.

Le forcing de Verratti !

Les rumeurs d’un départ de Marco Verratti du PSG, ça n’était plus vraiment arrivé depuis 2017 et ses envies de rejoindre le FC Barcelone. Sauf qu’après une saison en demi-teinte, le Petit Hibou a vu son statut se fragiliser, à tel point qu’en haut lieu, un départ de l’Italien n’est plus considéré comme impossible. La donne pourrait changer toutefois avec la future nomination de Luis Enrique sur le banc du PSG. Le tacticien espagnol est un grand fan de l’Italien et avait tout fait à l’époque pour l’attirer en Catalogne. Son arrivée pourrait donc rebattre les cartes, alors que du côté du principal intéressé, un départ à clairement été envisagé. Le média Defensa Central révèle que Verratti a même tenté de forcer un transfert au Real Madrid ! Le joueur de 30 ans a téléphoné à Carlo Ancelotti pour le convaincre d’en toucher un mot à Florentino Pérez pour qu’il le recrute. Le numéro 6 parisien aurait fait savoir à son ancien coach qu’il était disponible pour un prix de 50M€. Le président Pérez a dit non car l’objectif du club madrilène est de remodeler son entrejeu uniquement avec de jeunes joueurs et non des trentenaires. Le récent transfert de Jude Bellingham va d’ailleurs dans ce sens.

À lire

Naples veut piocher en Ligue 1

Les officiels du jour :

Comme on vous l’a révélé l’hiver dernier, Christopher Nkunku va bien poursuivre son incroyable ascension du côté de Chelsea. Ce mardi, le club londonien a annoncé sur ses réseaux sociaux la signature du Français contre 60M€, soit le montant de sa clause libératoire. Il a signé un contrat de six ans qui débutera le 1er juillet, précise le communiqué du club. Malgré une saison gâchée par les blessures, Nkunku a brillé pour sa dernière saison avec le RB Leipzig en inscrivant 23 buts et 9 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues. Bryan Cristante, de son côté, prolonge son aventure à l’AS Roma. Maillon indéboulonnable du milieu de terrain des Giallorossi cette saison, Cristante a prolongé son bail jusqu’en 2027. Enfin, Fabio Blanco quitte le Barça pour Villarreal. L’ailier de 19 ans, considéré comme un des Espagnols les plus prometteurs, s’est ainsi engagé avec le Sous-Marin Jaune, où il jouera avec l’équipe B dans un premier temps.