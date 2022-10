Reims : Jean-Pierre Caillot dézingue Oscar Garcia

On l'a appris un peu plus tôt dans la journée, Oscar Garcia a été démis de ses fonctions d'entraîneur du Stade de Reims. Absent du banc face au PSG le week-end dernier pour raisons personnelles, il aura finalement vécu son dernier match sur le banc champenois face à Troyes le 2 octobre dernier. C'est son désormais ex-adjoint, le Belge William Still qui prend la suite, au moins jusqu'à la trêve menant à la Coupe du monde. Jean-Pierre Caillot, le président rémois a expliqué son choix dans les colonnes de L'Union et il n'épargne le technicien espagnol, responsable selon lui de cette mauvaise situation sportive. «On ne peut pas mettre en péril l’avenir de 250 employés, entame le dirigeant, visiblement très remonté. Cela fait plusieurs mois que nos relations sont compliquées et force est de constater que nous n’étions plus sur la même longueur d’onde. La fin de la dernière saison a été pénible à vivre».

«Nous n’avons gagné que deux matches à Delaune en 2022 contre un Bordeaux malade et grâce à un exploit de notre capitaine Yunis Abdelhamid. Le fruit de prestations médiocres, très éloignées de ce qu’on attendait eu égard la qualité de notre effectif. Nous avons avec Ito, Balogun et Zeneli trois attaquants que tout le monde nous envie, mais qui n’ont été alignés qu’une seule fois en même temps : à Angers, pour notre seule victoire jusqu’ici. Nous avons retardé au maximum cette échéance, mais le regain attendu tardait à se manifester et il était devenu inéluctable que les investissements consentis ne débouchaient pas sur grand-chose, que nos lourds investissements n’étaient pas exploités.» Avant de se déplacer à Lorient ce week-end, le Stade de Reims occupe la 15e place de Ligue 1.