FC Barcelone : Josep Maria Bartomeu règle ses comptes avec Arthur

Décidément, le FC Barcelone est abonné aux polémiques. En début de semaine dernière, on apprenait ainsi qu'Arthur Melo refusait tout simplement de revenir terminer la saison avec le club catalan. De nombreuses théories ont ensuite fusé concernant la rébellion de celui qui défendra la tunique de la Juventus d'ici quelques semaines. Mundo Deportivo expliquait notamment que le joueur de 23 ans s'était mis d'accord avec l'équipe turinoise pour ne plus jouer avant son arrivée, et du côté du club, on accuse le Brésilien d'avoir inventé des blessures pour jouer le moins possible.

Une chose est sûre, l'ancien de Gremio risque gros et s'expose à une sanction financière record. Son attitude est très mal passée sur la cote catalane. Les dirigeants blaugranas, très fragilisés en ce moment, ne comptent pas laisser passer de tels agissements, alors que la situation dans le vestiaire serait tendue, notamment à cause de la relation entre les joueurs et Quique Setién. Dans un entretien accordé à Sport à paraître dimanche, le président Josep Maria Bartomeu a tenu à recadrer son joueur.

Arthur est parti pour des raisons financières selon Bartomeu

« On parle d'un joueur qui ne peut pas prolonger au Barça à cause du salaire qu'il demande. Il a une meilleure offre, nous l'explique, mais le Barça ne peut pas s'aligner, et il décide de partir et l'opération est lancée », a-t-il d'abord lancé au sujet du départ du joueur, avant d'enchaîner : « ce qu'a fait Arthur est un manque de respect pour ses partenaires, parce que l'équipe veut faire les choses bien en Ligue des Champions. Et aussi pour le club. Ce n'est pas logique qu'avec un titre si important en jeu, un joueur décide de disparaître. C'est injustifiable et totalement incompréhensible. »

« On a trouvé un accord. Jusqu'à ce que la Ligue des Champions ne prenne pas fin, il continuerait à jouer au Barça, tant en Liga qu'en Ligue des Champions. C'est un joueur qui a une certaine importance dans l'équipe et qui pouvait nous aider. Mais il n'est pas revenu au retour des vacances. C'est un acte d'indiscipline inacceptable. Et c'est pour ça qu'on a ouvert un dossier contre lui, il n'y a aucun argument qui justifie son absence. Il a appelé et a dit "je ne vais pas revenir, je reste au Brésil". C'est sa décision. Personne ne lui a donné l'autorisation », a conclu le boss du FC Barcelone. Voilà qui est clair...