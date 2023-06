Le FC Barcelone a pris contact avec un étonnant milieu de terrain

La suite après cette publicité

Il y a eu la piste Lionel Messi qui a échoué, et depuis, le FC Barcelone n’avance pas sur son mercato. De nombreux noms séduisants sont régulièrement cités du côté du Barça, à l’instar de Joshua Kimmich, Bernardo Silva ou d’Ilkay Gundogan. Mais pour l’instant, rien n’a encore été conclu et le club catalan doit renforcer son effectif, malgré ses problèmes financiers. Dans l’attente de conclure ses gros dossiers, le FCB a donc décidé d’avancer sur d’autres pistes plus simples et moins couteuses.

Concernant le milieu de terrain, la Catalunya Radio a informé que Barcelone avait entamé des contacts avec l’environnement du milieu de terrain Sergi Darder pour tenter de le faire venir. Pour le moment, Mateu Alemany a simplement discuté avec les agents du joueur de l’Espanyol, mais au-delà de la direction catalane, l’entraîneur du Barça, Xavi Hernández en personne, a également eu des discussions avec l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Il viendrait pour compléter l’effectif, dans l’espoir que Gundogan parvienne à signer.

Une recrue à 10 millions d’euros

Sergi Darder serait une recrue idéale pour Barcelone. En effet, il pourrait quitter l’Espanyol Barcelone en échange du paiement d’une petite clause de 10 millions d’euros et ne serait pas un poids lourd pour la masse salariale du club. De plus, il s’agit d’un profil différent du milieu de terrain actuel du Barça et Xavi Hernandez l’apprécie beaucoup.

Seul bémol, Sergi Darder est devenu le capitaine de l’Espanyol Barcelone et est maintenant un cadre de l’équipe. Les deux clubs de la ville de Barcelone se détestent et le fait que le Barça soit un club rival pourrait alors freiner ses envies de départ. Il faudra donc encore convaincre le joueur pour assurer ce dossier. Parmi les autres recrues attendues, Vitor Roque - en plus d’Íñigo Martínez qui aurait déjà signé son contrat avec le champion d’Espagne - est actuellement la seule opération bien avancée par la direction catalane.