Houssem Aouar a choisi l’Algérie

Jeudi, Didier Deschamps va dévoiler la liste des joueurs retenus pour le rassemblement du mois de mars 2023. La première depuis la finale perdue de la Coupe du Monde au Qatar. Comme expliqué sur notre site, DD va faire appel à plusieurs nouveaux joueurs. Mais inutile de chercher Houssem Aouar (24 ans). Le sélectionneur tricolore n’avait aucune intention de le convoquer, lui qui vit une saison difficile au sein de son club formateur, l’Olympique Lyonnais. Mais DD n’aura de toute façon plus l’occasion de le faire.

En effet, le milieu de terrain né en 1998 a décidé de dire oui aux Fennecs. Cela fait de longs mois que le natif de Lyon est annoncé avec insistance du côté de l’Algérie. Mais à chaque fois, il avait démenti les nombreuses informations parues aussi bien en France qu’en Algérie. Pourtant, la FAF (Fédération Algérienne de Football) a multiplié les appels de pied en direction du numéro 8 de l’OL ces dernières années. Djamel Belmadi a aussi mouillé le maillot.

Aouar a choisi les Fennecs

Et visiblement, ses efforts ainsi que ceux de sa fédération ont fini par payer. Ce mardi, le quotidien sportif L’Equipe assure qu’Aouar a tranché et a accepté de défendre les couleurs de l’Algérie. Il va même annoncer sa décision dans les prochaines heures. Toutefois, il pourrait ne pas être présent dans la prochaine liste de Belmadi annoncée vendredi 17 mars puisque le joueur de 24 ans vient à peine de revenir de blessure et l’idée n’est pas de précipiter son retour. Houssem Aouar a donc pris une décision importante, lui qui a évolué au sein des catégories jeunes en équipe de France.

Passé notamment chez les Espoirs, avec lesquels il a honoré 17 capes et marqué 4 buts, il a toujours été très proche de rejoindre les A. Il a eu l’occasion d’ailleurs d’être sélectionné par Deschamps avec les Bleus en 2020. Le 7 octobre, il avait joué lors du match amical face à l’Ukraine (victoire 7-1, 59 minutes jouées). Ce qui ne l’empêche donc pas de changer de nationalité sportive aujourd’hui puisque c’était une rencontre amicale. Dans les prochains mois, Aouar aura un autre choix important à faire puisqu’il sera en fin de contrat le 30 juin à Lyon et donc libre de signer où il veut.