Équipe de France : les dernières indiscrétions sur la nouvelle liste des Bleus !

Plus de deux mois après sa place de finaliste à la Coupe du Monde, l’Équipe de France va faire son grand retour pour deux matches ô combien importants face aux Pays-Bas et contre l’Irlande pour le compte des éliminatoires de l’Euro 2024. On peut s’attendre à des Bleus new look pour ce début d’année 2023. Si Didier Deschamps est toujours aux manettes, plusieurs joueurs ont mis un terme à leur carrière internationale d’Hugo Lloris à Raphaël Varane en passant par Karim Benzema. D’autres noms ronflants seront également absents à Clairefontaine lundi prochain.

On pense à Presnel Kimpembe, Paul Pogba, Ousmane Dembélé, Christopher Nkunku ou N’Golo Kanté. Tous blessés, en phase de reprise ou en manque cruel de rythme après de longues indisponibilités. Dès lors, on peut attendre à de nombreux petits nouveaux comme c’est généralement le cas juste après une grande compétition internationale. Et ils sont plusieurs à postuler. Dans les buts, la place de numéro 1 laissée vacante par Hugo LLoris est promise à Mike Maignan, le talentueux gardien de l’AC Milan. Derrière lui, ça se bouscule au portillon. Si Alphonse Areola devrait encore être appelé, la troisième place est sans doute pour Brice Samba (meilleure défense de Ligue 1 et l’une des meilleures d’Europe), exceptionnel depuis son retour en France du côté du RC Lens. À moins qu’Alban Lafont ne coiffe tout le monde au poteau.

Wesley Fofana a une longueur d’avance sur Todibo

Derrière, on devrait avoir du classique avec de nombreux défenseurs aperçus au Qatar. Le roc Dayot Upamecano, brillant face au PSG avec le Bayern, Ibrahima Konaté (Liverpool), Benjamin Pavard (Bayern), Jules Koundé (FC Barcelone), Théo Hernandez (AC Milan) et William Saliba (Arsenal). Moins bien actuellement, le Monégasque Axel Disasi n’est pas sûr d’apparaître dans la liste de DD. Et pour remplacer Varane, le sélectionneur des Bleus songe très sérieusement à Wesley Fofana de Chelsea qui a les faveurs du sélectionneur. Excellent depuis plusieurs semaines avec Chelsea, l’ancien stéphanois a souvent été aux portes de l’équipe de France. Le nom de Jean-Clair Todibo, le solide et régulier roc défensif du Gym, qui a également reçu une pré-convocation pour les Bleus, revient aussi. Mais Fofana part avec une longueur d’avance sur le Niçois. À moins que Pierre Kalulu (AC Milan) et Mohamed Simakan (RB Leizpig) ne créent la surprise, d’autant qu’ils ont eux aussi reçu une pré-convocation en Équipe de France ces derniers jours.

Au milieu de terrain, les hommes forts du Mondial 2022 seront là, d’Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) à Adrien Rabiot (Juventus) en passant par Eduardo Camavinga (Real Madrid) et Youssouf Fofana (Monaco). Pour compléter la liste, Deschamps pourrait rappeler Jordan Veretout (OM), à moins qu’il se décide à sélectionner Valentin Rongier, très régulier avec l’OM ou encore le talentueux milieu de Nice Khéphren Thuram. Moins connu, mais non moins talentueux, le milieu de terrain du Borussia Monchengladbach Manu Koné pourrait être cité.

Une attaque très made in Bundesliga

Devant, il faudra faire sans Karim Benzema qui s’est fâché avec Deschamps et qui a mis un terme à sa carrière internationale, mais sans doute avec Olivier Giroud qui n’a pas dit son dernier mot avec les Bleus. Kylian Mbappé sera sans aucune contestation possible le leader offensif des Tricolores et devrait être associé à un Antoine Griezmann revenu à son meilleur niveau avec l’Atlético de Madrid depuis son retour du Mondial au Qatar. Avec eux, c’est une armada venue tout droit de Bundesliga qui devrait être appelée. Du virevoltant Kingsley Coman (Bayern Munich) à l’intenable et insatiable Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) en passant par Marcus Thuram (Borussia Monchengladbach), voire même Moussa Diaby (Bayer Leverkusen).

Sauf surprise de dernière minute, on devrait donc retrouver la plupart de ces joueurs dans cette version new look de l’Équipe de France. Reste désormais à savoir si cela sera suffisant pour briller lors des qualifications de l’Euro et ainsi succéder à l’équipe précédente, finaliste du dernier Mondial 2022. Pas une mince affaire, mais avec un duo Kylian Mbappé-Antoine Griezmann en grande forme et l’apport de sang neuf, tout est possible.