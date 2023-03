OL : ça se bouscule pour Houssem Aouar !

La suite après cette publicité

Il y a quelques jours, la rumeur d’un accord entre Houssem Aouar et l’Eintracht Francfort a enflammé la sphère lyonnaise. Le joueur a vite démenti avoir d’ores et déjà choisi son nouveau club. Une manœuvre qu’il maîtrise désormais bien puisque cela fait plusieurs saisons qu’il est régulièrement envoyé vers différentes destinations, sans que cela n’aboutisse. Aujourd’hui, Houssem Aouar est toujours un joueur de l’Olympique Lyonnais, en fin de contrat en juin prochain.

À 24 ans, le joueur lyonnais est à la croisée des chemins. Dès son arrivée, Laurent Blanc a vite déclaré qu’il s’appuierait sur le milieu de terrain franco-algérien. Et il le lui a bien rendu bien puisque ce dernier a marqué un but et délivré une passe décisive depuis la venue du nouvel entraîneur. Mais il a aussi été absent à plusieurs reprises (grippé pour le match à Auxerre par exemple). Son avenir reste au cœur des préoccupations, même si rien n’a encore été décidé.

Plusieurs clubs au coude à coude

Selon nos informations, les clubs les plus chauds actuellement sont le Napoli, l’AS Roma, le Real Betis et l’Eintracht Francfort. Ils ont tous montré un intérêt très prononcé au natif de Lyon. Mais le joueur n’a donné son accord à personne pour l’instant. Il se laisse encore le temps de la réflexion, et attendra de voir comment la saison se termine pour les clubs concernés.

Le projet sportif reste sa priorité, et même si les supporters lyonnais n’attendent plus grand-chose de sa part, il espère bien finir avec son club formateur, avec pourquoi pas le trophée de la Coupe de France à aller chercher (l’OL est qualifié en demi-finale et affrontera Nantes). Pour Aouar, la fin de saison s’annonce dans tous les cas décisive à titre personnel.