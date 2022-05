Barça : Mateu Alemany fait le point sur les dossiers Dembélé, Gavi et Lewandowski

Le prochain mercato du FC Barcelone risque d'être très animé. Déjà, au niveau des départs, Ousmane Dembélé et Gavi n'ont toujours pas prolongé et pourraient quitter le club cet été. Mateu Alemany s'est d'abord expliqué sur ces deux cas. «Ousmane Dembélé et Gavi veulent continuer ici. C'est très important, nous ferons tout notre possible pour qu'ils restent au Barça. Nous sommes limités dans le budget des salaires, comme je le dis toujours, donc nous devons être prudents. Nous ferons de notre mieux», a-t-il expliqué en zone mixte avant Majorque-Barcelone ce dimanche.

Autre dossier chaud abordé par le directeur du football du Barça : Robert Lewandoswki. Annoncé sur le départ vers Barcelone par la presse ibérique, le Polonais n'a pas rencontré le Barça, comme l'a assuré Alemany. «Il n'y a pas eu de rencontre avec l'agent de Lewandowski. De plus, je n'aime pas parler du processus de négociation maintenant, c'est quelque chose de privé. Nous n'aimons pas discuter de joueurs sous contrat avec d'autres clubs». Quoi qu'il en soit, l'été sera chaud à Barcelone.