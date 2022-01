OM : Sead Kolasinac annonce la couleur

La suite après cette publicité

Après avoir renforcé son attaque cet hiver avec l'arrivée de Cédric Bakambu, l'Olympique de Marseille a réussi à mettre la main sur Sead Kolasinac pour apporter une solution de plus à Jorge Sampaoli en défense. Après une première partie de saison difficile (5 apparitions toutes compétitions confondues) à Arsenal, le défenseur bosnien, qui peut aussi bien évoluer en charnière centrale que dans le couloir gauche, s'est donc engagé pour 1 an et demi avec les Phocéens mardi.

Les supporters phocéens attendent donc avec impatience sa grande première sous le maillot ciel et blanc, comme celle de l'attaquant congolais. Les fans pourront déjà en savoir un peu plus de leur nouvelle recrue lors de la conférence de presse de présentation du joueur de 28 ans, ce jeudi à 13h45. Mais comme souvent sur la Canebière, les nouveaux joueurs s'expriment juste avant sur les médias du club, et c'est ce qu'a fait Sead Kolasinac ce mercredi.

«Je me sens vraiment bien d'être ici. Ces dernières semaines, nous avons eu de très bonnes discussions avec beaucoup de personnes du club. Je suis donc très fier et très heureux d'être ici aujourd'hui. (...) J'ai parlé au coach et j'ai également discuté avec des joueurs ici, comme Mattéo (Guendouzi), Willy (Saliba), Amine (Harit). Je les connais très bien et ces derniers jours, on a bien discuté», a d'abord déclaré l'ancien élément défensif de Schalke 04.

«Je veux aider l'équipe avec ma force»

Rapidement, la nouvelle recrue phocéenne a abordé ses qualités et ce qu'il peut apporter au club : «mon objectif est de m'améliorer tous les jours que ce soit personnellement mais aussi sur le plan collectif, en tant qu'équipe. C'est la chose la plus importante. Il faut prendre match après match et essayer d'en gagner le plus possible. (...) Avant tout, je veux aider l'équipe avec ma force. Comme je l'ai dit avant, j'aime le football avec de l'intensité et j'espère que je pourrai aider l'équipe sur ce plan.»

Défenseur assez dur sur l'homme et très physique, Sead Kolasinac compte donc bien apporter un plus à l'OM. Surtout que le principal concerné aime déjà le jeu proposé par sa nouvelle équipe. «Pour être honnête, j'ai regardé des matches de l'OM avant même de savoir que le club s'intéressait à moi parce que je suivais Mattéo et aussi Amine. J'aime la manière de jouer de l'équipe. Elle produit un très beau football avec beaucoup d'intensité. C'est le football que j'aime jouer. Pour être franc, j'ai aimé ce que j'ai vu», a enchaîné le Bosnien. En espérant que la mayonnaise prenne !