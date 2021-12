Barça : Gerard Piqué s'offre une nouvelle punchline sur le Real Madrid

Joueur emblématique du FC Barcelone, Gérard Piqué s’est confié longuement dans l’émission El Hormiguero sur la chaîne Antena 3. Il évoque notamment l’actualité du club catalan, entre le changement d’entraîneur, mais aussi le départ de Lionel Messi l’été dernier.

À 34 ans, Piqué s’est également exprimé sur la suite de sa carrière et une retraite qui approche de plus en plus. En tout cas une chose est sûre, il ne portera jamais les couleurs du Real Madrid, rival des Blaugranas : « c'est absolument impossible. Il n'y a rien. Je préfère mourir que d'aller à Madrid », a-t-il déclaré. Le message est clair.