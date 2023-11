Mercato : les flops de Ligue 1

C’est l’heure de la dernière trêve internationale de l’année 2023. Le premier tiers de la saison a déjà été joué, c’est donc le moment idoine pour dresser un premier bilan des meilleures et des moins bonnes recrues de Ligue 1. L’heure est aux déceptions aujourd’hui car elles sont présentes à tous les étages du classement ainsi que dans la quasi-totalité de nos clubs. Voici une liste de joueurs venus lors du dernier mercato et qui ont peiné à se montrer à leur avantage lors des 12 premières journées.

On commence par le haut de tableau et le PSG. Globalement, Luis Campos a réussi le mercato de l’actuel leader mais il demeure un problème en attaque où ni Randal Kolo Muani, ni Gonçalo Ramos ne parviennent à s’imposer. L’un remplace souvent l’autre depuis le début de saison, et c’est souvent l’entrant qui donne raison à son entraîneur. Pour le moment, le Français connaît les meilleures statistiques (7 matchs, 351 minutes, 2 buts, 2 passes décisives contre 11 matchs, 603 minutes pour 2 buts et 1 passe) mais le rendement et l’adaptation des deux joueurs sont insuffisants. L’ancien Nantais a tout de même coûté 95 M€, quand le Portugais est prêté par Benfica avec une option presque obligatoire (qualification du PSG à l’issue de la saison 2023/2024) estimée entre 65 et 80 M€ selon les bonus. Ça fait cher.

Balogun, Haraldsson et Diouf ont coûté une petite fortune

Toujours au rayon des attaquants, Folarin Balogun effectue un début de saison difficile. L’ancien Rémois (21 réalisations en L1 l’an passé) a encore du mal à justifier son transfert à 30 M€ et n’a trouvé le chemin des filets qu’à trois reprises en 9 matchs (et 1 passe en 504 minutes). Il a notamment vu Bulka stopper deux de ses penaltys lors de Monaco-Nice. Toujours à l’ASM mais cette fois-ci, à l’autre extrémité de l’équipe, Philipp Köhn, acheté 8 M€ au Red Bull Salzbourg, n’a pas encore le rendement escompté. À Lille, on a tenté le pari Samuel Umtiti mais c’est pour le moment un échec relatif puisque le défenseur a signé libre. Encore fragile physiquement, il n’a disputé que 5 morceaux de matchs (181 minutes de jeu) et a du mal à enchaîner, devancé par Yoro et Alexsandro. Pour Hákon Arnar Haraldsson, la problématique est différente. Le transfert de l’Islandais a tout de même été facturé 15 M€. Le gaucher doit pour le moment se contenter d’un statut de remplaçant (9 matchs mais seulement 312 minutes jouées).

On passe du côté de Lens où le mercato n’a pas été un franc succès. Si Elye Wahi s’adapte très doucement à sa nouvelle équipe, Andy Diouf peut craindre sa place en raison de l’autre recrue au milieu de terrain, Nampalys Mendy. Le joueur prêté puis vendu par Rennes à Bâle, puis transféré de Suisse dans le Nord de la France (13 M€) ne parvient pas à assurer la relève de Seko Fofana. Il a connu 11 matchs pour 695 minutes. Ce n’est rien à côté de Stijn Spierings lequel est déjà revenu à Toulouse en prêt, qu’il avait pourtant quitté libre cet été. À Nantes, l’ailier Marquinhos n’a presque pas joué (88 minutes étalées en 5 rencontres) notamment en raison de sa présence aux Jeux panaméricains. On devrait vite le revoir, lui qui est prêté par Arsenal.

L’OM s’est raté devant

Toujours au rayon des éléments offensifs mais à l’OM cette fois, personne ne donne satisfaction. Prêté par l’Inter, Joaquin Correa est en train de passer à côté de sa première partie de saison (6 matchs, 289 minutes). Pierre-Emerick Aubameyang est lui titulaire mais ce n’est pas pour autant qu’il a trouvé son rythme de carburation (11 matchs, 816 minutes pour 1 but et 3 passes décisives). Le Gabonais coûte assez cher en salaire, alors qu’Iliman Ndiayea, lui, fait l’objet d’un transfert onéreux, 17 M€, et il ne connaît pas un meilleur niveau statistique (11 rencontres, 595 minutes, 1 but et 2 passes décisives). Ismaïla Sarr ne fait pas beaucoup mieux avec 3 buts en 9 matchs (656 minutes) et un transfert de 20 M€. À Rennes, c’est plus au milieu de terrain que les recrues ont du mal à l’image d’Enzo Le Fée (10 matchs, 605 minutes) et de Fabian Rieder (7 rencontres, 216 minutes), respectivement transférés en provenance de Lorient (20 M€) et des Young Boys (15 M€).

On descend irrémédiablement au classement pour s’attaquer aux équipes du bas de tableau. Strasbourg a connu de nombreux changements cet été entre un nouvel entraîneur et un nouveau propriétaire. Pour le moment, ça ne prend pas. Abakar Sylla a tout de même coûté 20 M€. L’ancien défenseur central du Club Bruges a débuté les 4 premiers matchs avant de perdre sa place (5 apparitions, 363 minutes). Devant, Emanuel Emegha ne justifie pas les 13 M€ investis sur lui lors de ses 8 premiers matchs (1 but en 581 minutes). Les deux anciens Bordelais, Junior Mwanga et Dilane Bakwa, achetés tous les deux 10 M€, doivent se contenter d’un maigre temps de jeu. Le défenseur n’a participé qu’à 5 matchs (340 minutes), quand l’ailier a un peu plus joué (10 matchs, 499 minutes).

On ne compte plus les loupés à l’OL

À Lorient, on a tenté des paris cet été en essayant de relancer Tiémoué Bakayoko et Benjamin Mendy, 29 ans tous les deux et arrivés libres. Le premier commence enfin à enchaîner les matchs (4 apparitions, 279 minutes) au milieu de terrain mais le latéral gauche, qui n’avait plus joué depuis plus de deux ans, a disparu après ses 3 premières apparitions (5e, 6e et 7e journée). Il est touché aux ischio-jambiers. En difficultés en championnat, les Merlus attendent plus. Et que dire des recrues lyonnaises alors ? Pas facile de choisir parmi tous les renforts, tant ils ont déçu. On pense bien sûr à Ainsley Maitland-Niles (5 matchs, 266 minutes), qui arrivait d’Arsenal avec un certain CV ou encore Duje Caleta-Car (4 matchs), qui n’est plus apparu depuis le 3 septembre. Mama Baldé (8 matchs, 348 minutes) est bien trop brouillon devant, alors que Paul Akouokou ne semble pas bénéficier d’une grande confiance de son entraîneur (3 apparitions, 173 minutes).